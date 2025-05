Campanha de atletismo arrecada 150 pares de tênis para crianças carentes de Fortaleza

Nesta quinta-feira (8), a Força Falcão de Atletismo (FFA) realizou a entrega de 150 pares de tênis arrecadados durante a campanha "Passos que Transformam". A ação ocorreu com as presenças do jovens atletas e o treinador da equipe celebrou a ação, ressaltando o impacto positivo na vida desses jovens corredores.

Durante o encontro, o treinador Oswaldo Falcão reuniu os alunos para comemorar a doação, destacando a importância do projeto no desenvolvimento dos jovens como atletas.

“Toda iniciativa que venha a nos beneficiar deve ser valorizada, e os alunos devem reconhecê-las e cultivar sempre a gratidão”, reforçou o técnico. Segundo Falcão, os calçados atendem a uma demanda fundamental, garantindo melhores condições de treino para os jovens atletas.

Legenda: Força Falcão de Atletismo entregou cerca de 150 pares de tênis para crianças carentes Foto: Divulgação/Força Falcão de Atletismo

DESTAQUE DA EQUIPE

Além da entrega, o grupo celebrou também os bons resultados conquistados no último fim de semana no Campeonato Norte-Nordeste Sub-18 de Atletismo, realizado em João Pessoa (PB). Na ocasião, quatro atletas representaram o Ceará na competição.

Antônio Kayque M. da Silva foi um dos destaques da delegação, alcançando o 6º lugar nos 100 metros rasos e subindo ao pódio com o 3º lugar nos 200 metros. Emili Kelly Silva também se destacou ao competir nas provas de 3000 metros (7º lugar) e 1500 metros (9º lugar). Gustavo Kelvi Góis da Conceição participou das provas de 100m e 200m, enquanto David da Rocha Mendes ficou em 7º lugar no salto em distância e 5º no salto triplo.