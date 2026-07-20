Fernando Miguel cobra R$ 11 milhões do Ceará na Justiça e reintegração ao elenco

O goleiro Fernando Miguel acionou judicialmente o Ceará Sporting Club e cobrou R$ 11 milhões. O valor é referente à uma indenização pelo processo ruim do clube em recuperação de procedimento cirúrgico em 2024, além de pedido para reintegração ao elenco. A informação foi divulgada pelo ge.

No momento, o atleta de 41 anos está livre no mercado. A saída do Vovô ocorreu em dezembro de 2025, sendo anunciado depois no Guarani-SP. No entanto, dores no joelho geraram uma rescisão.

A situação clínica reclamada na Justiça foi iniciada em 24 de junho de 2024, quando o atleta rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo durante uma atividade no CT de Porangabuçu. Na avaliação da defesa, esse tratamento foi mal sucedido, o que impactou em definitivo na volta do rendimento.

Defesa de Fernando Miguel

Em contato com o ge, a defesa Fernando Miguel afirmou que o goleiro passou por ressonância magnética no dia 1º de dezembro, em que foi constatada "fissuras condrais profundas na patela", além de derrame articular no joelho esquerdo. Apesar disso, foi relacionado pelo Ceará para o duelo diante do Flamengo, dois dias depois, pela última rodada da Série A do Brasileiro de 2025.

Por isso, o pedido do escritório Marilu Maciel Advogados Associados é de reintegração do arqueiro ao clube de origem para concluir o tratamento da lesão corretamente, o deixando apto para atuar.

A ação protocolada no Tribunal Regional do Trabalho, na 7ª região, em Fortaleza, cobra o valor de R$ 11 milhões, que envolve a quebra de contrato com o Guarani e valores a receber de dois meses de salários atrasados (novembro e dezembro de 2025), 13º, férias e FGTS devidos pelo Ceará.

Procurado pela reportagem, o clube alvinegro comunicou que só irá se pronunciar sobre o assunto quando receber a notificação judicial.