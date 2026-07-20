Matheusinho deixa o Ceará e acerta transferência para o Atlético-GO

O Ceará anunciou, na noite deste domingo (19), a saída de Matheusinho. O jogador teve o contrato rescindido após solicitação do Santa Clara, de Portugal, clube detentor de seus direitos, em razão de uma proposta de transferência para o Atlético-GO.

Pelo acordo firmado entre as equipes, o Vozão poderia igualar a oferta apresentada, mas decidiu não exercer o direito de preferência, liberando o jogador para concluir a negociação. O clube receberá uma taxa de vitrine como compensação pela rescisão do vínculo.

Contratado com grande expectativa para assumir a titularidade do ataque alvinegro no começo da temporada, Matheusinho não conseguiu se firmar. Aos 28 anos, o ponta disputou 22 partidas, marcou dois gols e distribuiu duas assistências com a camisa do Vovô.