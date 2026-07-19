Fortaleza divulga relacionados para enfrentar o Vila Nova; veja a lista e as novidades

Equipes se enfrentam na terça-feira, em Goiânia

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 16:15 (Atualizado às 16:22)
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Legenda: João Ricardo, goleiro do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza embarcou no início da tarde deste domingo (19) para mais um duelo fora de casa. O técnico Thiago Carpini relacionou 24 atletas para o confronto contra o Vila Nova, em Goiânia, válido pela Série B do Brasileiro. A equipe terá duas baixas, mas poderá ter a estreia de Fogaça, mas tem o retorno de Mucuri e poderá ter a estreia de Fogaça.

Recém-contratado, Nathan Fogaça é opção para Carpini e poderá estrear no ataque do Leão do Pici. Quem volta ao time é Mucuri, após cumprir suspensão por cartão. No entanto, a equipe terá duas baixas: Rodriguinho e Gazal pelo mesmo motivo. O Tricolor do Pici não tem nenhum atleta no departamento médico. 

As equipes se enfrentam na terça-feira (21), a partir das 21h35 (de Brasília). A partida será no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). 


VEJA OS ATLETAS RELACIONADOS

Goleiros: João Ricardo, Vinícius Silvestre e Magrão
Laterais: Gabriel Fuentes, Maurício Mucuri e Mailton
Zagueiros: Kauã Rocha, Luan Freitas, Tomás Cardona e Neris
Meio-campistas: Lucas Sasha, Lucas Crispim, Lucca Prior, Ronald, Rodrigo, Pierre e Ryan
Atacantes: Luiz Fernando, Juan Miritello, Paulo Baya, Pedro Henrique, Vitinho, Welliton e Nathan Fogaça 

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