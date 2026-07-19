Espanha é bicampeã da Copa do Mundo após vencer a Argentina

Com domínio completo, a Espanha venceu a Argentina e conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo. Em sua despedida dos Mundiais, Messi pouco apareceu na partida pela Albiceleste. Ferran Torres marcou o único gol do confronto no primeiro tempo da prorrogação e garantiu a vitória dos espanhóis diante da Argentina neste domingo (19), no Estádio de Nova Jersey. Veja como foi o tempo real.

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A Espanha encerrou a primeira fase como líder do Grupo H. A equipe empatou com Cabo Verde e venceu Uruguai e Espanha. Na segunda etapa, despacharam a Áustria. Portugal foi a vítima nas oitavas de final. Em seguida, eliminaram a Bélgica e a França, até chegar ao título.

Como foi o jogo?

Um jogo tenso, de marcação e posse de bola. Assim foram os minutos iniciais de Espanha e Argentina até que, aos 4 minutos, Yamal fez jogada pela direita e chutou na direção do gol. Após desvio em Lisandro Martínez, Dibu fez a defesa.

Com vantagem na posse de bola, os espanhóis tiveram mais volume de jogo. O jovem atacante da La Roja seguiu pressionando no setor ofensivo, mas encontrou o goleiro adversário atento. Discreto na partida, Messi levou perigo pela primeira vez aos 21 minutos em jogada pelo meio, mas arbitragem viu impedimento.

Aos 38 minutos, a Espanha teve outra ótima chance com Oyarzabal. Após troca de passes pelo meio, o atacante finalizou e viu Dibu cair para a defesa. Os espanhóis chegaram novamente com Cucurella. O lateral chutou com perigo, mas mandou para fora.

Sem muita emoção, os espanhóis seguraram a posse de bola e até levaram perigo, mas não conseguiram converter. Do lado argentino, o grupo comandado por Scaloni foi para o intervalo sem chutar uma vez ao gol adversário. Assim, o placar seguiu sem mudanças.

Legenda: Espanha e Argentina durante disputa da final da Copa do Mundo de 2026. Foto: Foto por ODD ANDERSEN / AFP

Depois de quase 30 minutos de intervalo por causa dos shows, o segundo tempo começou com Baeno arriscando para o gol. Melhores na partida, os espanhóis seguiram com a pressão ofensiva. Oyarzabal e Cucurella assustaram a defesa adversária.

As duas equipes fizeram trocas, mas a La Roja apareceu novamente. Desta vez, Dani Olmo mandou na direção do gol, e Dibu mandou para escanteio. Em seguida, Baena afastou a marcação e cruzou para a área. Tagliafico apareceu e cabeceou para cortar o lance.

Depois foi a vez de Ferran Torres, que aproveitou cruzamento de Yamal e cabeceou em cima do goleiro argentino. Sem descanso, o camisa 23 da Argentina defendeu também chute de Pedri. Cubarsí chutou de longe e viu o defensor proteger novamente a trave.

A Espanha seguiu criando e chegou novamente em cabeceio de Laporte. Na reta final do segundo tempo, em jogada trabalhada, Merino mandou a bola para Ferran Torres, que chutou de primeira e perdeu boa oportunidade de abrir o placar. Rodri também desperdiçou e seguida.

Nos acréscimos, Simeone recebeu a bola pelo lado direito e chutou. Unai Simón saiu bem para a defesa. Esta foi a primeira finalização dos argentinos na partida. Em seguida, Enzo Fernández foi expulso após dura falta em Cubarsí. Pela Espanha, Yamal cobrou falta frontal perigosa, e Dibu fez nova defesa. Após 90 minutos de jojgo e sem gols no placar, a disputa do título foi para a prorrogação.

Prorrogação

A Espanha manteve a força no ataque e quase abriu o placar com Nico Williams. A bola resvalou na cabeça dele, e Dibu fez outra grande defesa. Em nova jogada, o camisa 17 espanhol balançou as redes, mas a arbitragem viu falta e anulou o tento. Merino ainda cabeceou na frente do gol e mandou para fora. Assim, o placar ficou em 0 a 0 até o intervalo.

A La Roja chegou a balançar a rede novamente com Ferran Torres, mas arbitragem marcou impedimento. Os argentinos responderam com Messi. O camisa 10 cruzou com perigo na área, mas mandou por cima do gol. A Argentina pressionou no ataque, Messi chutou forte e mandou no rosto de Merino.

Depois foi a vez de Simeone desperdiçar grande chance e ver a bola sair por cima da trave. O placar seguiu sem mudanças, e a Espanha conquistou o segundo título da Copa do Mundo da Fifa.

Na primeira jogada do segundo tempo, Ferran Torres balançou as redes de Dibu Martínez. Nico Williams recebeu na área e cabeceou para trás, e o atacante chutou forte para abrir o placar em Nova Jersey.