Foto de Alison dos Santos

Jogada

Alison dos Santos conquista prata nos 400m com barreiras no Mundial de atletismo de Tóquio

Campeão mundial em 2022, o brasileiro subiu ao pódio nesta sexta-feira em Tóquio

Samir de Carvalho* 19 de Setembro de 2025
Foto de Matheus Lima

Jogada

Cearense Matheus Lima fica em 10º nos 400m com barreiras no Mundial de atletismo de Tóquio

Promessa do atletismo brasileiro, o fortalezense atingiu a marca de 48s16, mas acabou em 5º na sua bateria

Samir de Carvalho* 17 de Setembro de 2025

Jogada

Cearense Manoel Messias quebra recorde mundial da maratona do Ironman

Triatleta disputou a prova pela primeira vez

Crisneive Silveira 03 de Junho de 2025

Jogada

Campanha arrecada 150 pares de tênis para crianças da Sapiranga em Fortaleza

Projeto “Passos que transformam’” arrecadou pares de sapatos para jovens atletas

Ian Laurindo* 08 de Maio de 2025
Foto de Cearense Matheus Lima que bateu recorde brasileiro na modalidade

Jogada

Cearense Matheus Lima quebra recorde que durava desde 1997; atleta está na final dos 400m no Mundial de atletismo indoor

Tempo anterior pertencia ao seu treinador Sanderlei Parrela

Samir de Carvalho* 21 de Março de 2025
São Silvestre

Jogada

São Silvestre 2024: veja qual será o percurso da corrida, a data, os horários e onde assistir ao vivo

Essa será a edição de número 99 do evento

Redação 30 de Dezembro de 2024
Matheus Lima

Jogada

Atleta cearense Matheus Lima vence prova de atletismo de 400m rasos na Europa

Matheus representou o Ceará nas Olimpíadas 2024, em Paris, na França

Redação 04 de Setembro de 2024
Imagem do atleta paraolimpico Julio Cesar Agripino

Jogada

Atletismo nas Paraolimpíadas-2024: Júlio Cesar conquistou a medalha de ouro na classe T11

O Brasil também levou o bronze, com Yeltsin Jacques (bi-campeão olímpico nos Jogos de Tóquio em 2021) terminando em terceiro lugar

AFP/Diário do Nordeste 30 de Agosto de 2024
24.08.10 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Pentatlo Moderno - Atleta Isabela Abreu

Jogada

Pentatlo moderno nas Olimpíadas 2024: brasileira Isabela Abreu é eliminada na semifinal

A pentatleta brasileira de 29 anos disputou sua primeira Olimpíada

Diário do Nordeste/Estadão 10 de Agosto de 2024
Seleção Brasileira feminina de futebol

Jogada

Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 deste sábado (10)

Confira a agenda desta sábado, dia 10 de agosto de 2024

Hugo Eduardo 10 de Agosto de 2024
