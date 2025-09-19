Diário do Nordeste
Alison dos Santos conquista prata nos 400m com barreiras no Mundial de atletismo de Tóquio

Campeão mundial em 2022, o brasileiro subiu ao pódio nesta sexta-feira em Tóquio

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 12:11)
Jogada
Alison dos Santos, mais conhecido como Piu, ficou com a segunda colocação nos 400m com barreiras, nesta sexta-feira (19), no Mundial de atletismo em Tóquio, no Japão. Dono de dois bronzes olímpicos, em 2020 e 2024, e campeão mundial em 2022, o brasileiro encerrou a prova com 46s84 e só ficou atrás do norte americano Rai Benjamin, que fez 46s52. O catari Abderragman Samba ficou em terceiro lugar no pódio, com 47s06.

Estou muito feliz, não vou mentir. Eu já tinha uma medalha de ouro e uma de bronze (no Mundial). Agora, eu tenho também uma prata. Eu queria o ouro, mas estou orgulhoso da minha trajetória, do que eu fiz. Eu me entreguei nessa prova, me esforcei.
Alison dos Santos, ao SporTv

Benjamin chegou a ser desclassificado da prova por, supostamente, ter derrubado uma barreira de forma irregular e Piu quase viu o sonho do bicampeonato mundial se realizar. Porém, os americanos entraram com um recurso na World Athletics e conseguiram reverter a desclassificação.

Em 2022, Alison foi campeão do mundo nos 400m com barreiras em Eugene, nos Estados Unidos. Já no Mundial de 2023, após se recuperar de uma cirurgia no joelho direito, o brasileiro não conseguiu chegar ao pódio em Budapeste, na Hungria. 

