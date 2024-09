Atleta cearense Matheus Lima vence prova de atletismo de 400m rasos na Europa

Matheus Lima, atleta cearense de atletismo, venceu a prova de atletismo dos 400m rasos do meeting de Rovereto, na Itália. A competição é válida pela categoria Prata do Continental Tour da World Athletics.

Matheus, que disputou as Olimpíadas 2024, em Paris, teve mais uma vez um tempo abaixo dos 45 segundos, apresentando um tempo final na prova de 44.99 segundos.

Matheus Lima acumula uma medalha de ouro no revezamento dos 400 metros do atletismo e uma prata nos 400 metros com barreiras nos jogos Pan-Americanos 2023.