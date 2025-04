Doze atletas já passaram pelo departamento médico do Fortaleza em quatro meses

Desde o início da temporada 2025, no dia 23 de janeiro, na partida contra o Moto Club, pela Copa do Nordeste, o Fortaleza já teve 12 atletas no Departamento Médico, com quatro atletas tendo saído, mas voltado por outros problemas. O destaque para o caso do zagueiro Brítez, atualmente com uma entorse no tornozelo esquerdo, que começou a ser tratada no dia 8 de março.

O atleta divulgou nas redes sociais sobre a lesão e a demora na recuperação além do que era esperado. A primeira vez que ele apareceu no boletim médico do Fortaleza, foi no dia 1º de março, tratando um edema anterior na coxa direita. Em seguida, ele fica de fora do DM, segundo divulgado pela comunicação do Fortaleza, no dia 20 de março. Entretanto, no dia 26 do mesmo mês, ele retornou com a entorse no tornozelo e segue até hoje.

Outro nome que tem mais de uma passagem pelo DM é o atacante Marinho, atualmente entregue ao departamento, tratando um edema muscular no adutor da coxa direita desde o boletim do dia 20 de abril. A primeira vez em 2025 que ele esteve nos dados, foi no dia 1º de março, quando tratava um desconforto na posterior da coxa esquerda.

O volante Martínez, que esteve recente no último boletim, que viajou com o grupo que foi para a Colômbia, também já passou pelo DM duas vezes. A primeira foi entre 8 e 19 de fevereiro, com um edema na região anterior coxa direita. No último dia 23, o atleta foi constatado com um desconforto muscular na coxa esquerda.

Tinga, lateral-direito, é outro nome que já passou por duas vezes no DM, até o momento. A primeira foi no dia 26 de março, com um desconforto muscular na panturrilha direita. Depois de recuperado, ele voltou entre os dias 1º a 16 de abril, com um edema muscular na panturrilha esquerda.

Apesar da repetição de nomes e da quantidade de atletas até aqui, entre os dias 27 de janeiro a 4 de fevereiro, 5 de março e 20 de março, não tinham jogadores no departamento médico.

Confira lista completa aqui:

Rossetto (23/01 até 25/01 - desconforto muscular na panturrilha direita);

Kuscevic (23/01 até 25/01 - entorse no tornozelo esquerdo);

Martínez (08/02 até 19/02 - edema na região anterior coxa direita; 23/04 até agora - desconforto muscular na coxa esquerda);

Brítez (01/03 - edema anterior na coxa direita; 08/03 até 15/03 - entorse no tornozelo esquerdo; 26/03 até agora - entorse no tornozelo esquerdo);

Marinho (01/03 - desconforto na posterior da coxa esquerda; 20/04 até agora — edema muscular no adutor da coxa direita);

Mancuso (08/03 - trauma no joelho direito);

Breno Lopes (22/03 até 16/04 - fratura no antebraço direito);

David Luiz (26/03 - desconforto muscular no adutor direito);

Tinga (26/03 - desconforto muscular na panturrilha direita; 01/04 até 16/04 - edema muscular na panturrilha esquerda);

Pochettino (06/04 - tendinite no quadril esquerdo - atualmente em transição);

Pedro Augusto (06/04 - pubalgia);

Moisés (16/04 até agora - edema no músculo posterior da coxa esquerda).