Brítez completa 100 jogos com a camisa do Fortaleza; veja retrospecto

O empate do Fortaleza contra o Vasco, na última quarta-feira (1º), resultou em uma marca histórica para o zagueiro Emanuel Brítez. O argentino completou seu jogo de número 100 vestindo a camisa do Fortaleza. Ao todo, o defensor, que chegou ao Fortaleza na metade de 2022, precisou de quase duas temporadas para chegar nessa marca.

Brítez foi contratado em julho de 2022, vindo do Club Atlético Unión, da Argentina. O zagueiro, que também atua nas laterais, caiu rapidamente nas graças da torcida Tricolor, marcando um gol em sua estreia, diante do RB Bragantino.

Pelo Leão, Brítez conquistou o título de Campeão Cearense de 2023, além de classificações para torneios internacionais e o Vice-campeonato da CONMEBOL Sudamericana no último ano. Suas atuações em seu ano de estreia no Fortaleza resultaram na renovação de seu vínculo com o Leão, até o fim de 2025, com opção de renovação por mais um ano.

VEJA O RETROSPECTO DE BRÍTEZ PELO TRICOLOR: