Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (17/5)

A semana foi turbulenta. E sinto que você já entendeu tudo, ou seja, já tem consciência do que está funcionando e do que não está funcionando na sua vida. O dia começa sob um aspecto tenso entre Lua em Virgem e Saturno em Peixes. Saturno te chama para realidade. Chega de enganos e ilusões. Chega de sustentar uma situação por apegos. O dia pede firmeza nas decisões. Mercúrio e Plutão podem trazer uma experiência frustrante, mas mesmo remexido ou cutucado por dentro, você começa a olhar para as situações de outra forma. Evite acordos ou assinatura de contratos hoje, mas se for inadiável, leia bem o que está oculto nas entrelinhas. O período da noite pede que você se entregue as novidades ou ao desconhecido. A noite vai ser boa.

Áries

Você está num momento de criar novas possibilidades, especialmente nas finanças. Corte hábitos e pessoas tóxicas da sua vida. Tudo que você precisa agora é de um ambiente e de companhias que te fortaleçam.

Touro

O momento pede ousadia, taurino(a). Você está passando por alguns desafios, mas acredite em você. Só você é capaz de superar os obstáculos e alcançar seus objetivos. Você pode se surpreender com novas oportunidades.

Gêmeos

Tudo que você precisa nesse momento é de foco e concentração. Mercúrio está tentando lhe mostrar um novo caminho. Tente se livrar da bagunça e foque no que for prioridade. Coloque ordem na sua vida, chega de se perder por aí.

Câncer

Estamos sob uma Lua crescente em leão. É importante que você se cerque de pessoas que te apoiem com o coração. Evite aquelas pessoas que acabam te deixando desequilibrado emocionalmente.

Leão

Identifique e remova da sua vida tudo o que não lhe proporciona mais alegria e satisfação. Preserve sua energia vibrante e evite se desgastar com compromissos e relacionamentos que não lhe acrescentam mais nada.

Virgem

Existe um novo caminho para você. Mas esse percurso pede firmeza. Você precisa de coragem para iniciar algo novo. O universo está exigindo de você determinação, concentração e posicionamento. Tente enxergar bem os acontecimentos do dia.

Libra

É momento de definir suas prioridades e romper vínculos que não promovem mais seu crescimento. Foque em organizar o que realmente é importante e evite gastar energia em situações desnecessárias.

Escorpião

Mercúrio não vai permitir que qualquer relacionamento permaneça na sua vida. A sua energia é tão importante, não permita que o outro roube sua energia. Você precisa agora de pessoas que te elevam. Você não vai mudar ou prosperar convivendo com pessoas tóxicas.

Sagitário

Quem são seus verdadeiros amigos, sagitariano(a)? Tudo que você precisa agora é ser autêntico para atrair relacionamentos autênticos. Não seja tão rígido com você mesmo nem com o outro.

Capricórnio

O que que te coloca para baixo? O que te deixa desanimado? Coloque um fim em tudo isso. A sua criatividade pode te levar longe e a sua generosidade pode motivar e inspirar outras pessoas. Sinta seu coração, capricorniano(a).

Aquário

Urano pede ação. Pode ser que você tenha que lidar com imprevistos, mas tudo bem. Você só precisa ficar tranquilo, não tente controlar a situação. Reinvente-se com segurança e criatividade.

Peixes

Você está questionando seus relacionamentos? Aproveite para fazer ajustes.

Quem te deixa bem? Quem te deixa mal? Observa isso. Essas relações precisam de equilíbrio. Se esse relacionamento não está alinhado com você, busque um novo rumo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.