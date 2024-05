Ramon Menezes destaca importância de vitória do Ceará contra o Operário para chegar ao G-4

Ramon Menezes tem se destacado no Ceará, inclusive marcando gols. O zagueiro, capitão do time, ressalta a importância do jogo contra o Operário, próximo adversário na Série B. Caso vença a equipe paranaense, o Alvinegro poderá chegar ao G-4 da competição.

“Vai ser um jogo bastante difícil, eu já atuei no estádio deles e vai ser complicado, até pela logística. A gente sempre precisa sair dois dias antes, viajar e isso atrapalha um pouco o nosso rendimento, mas isso não pode ser desculpa. Vai ser um jogo difícil, é uma equipe que está na mesma faixa de tabela da gente, mas vamos propor nosso jogo e buscar a vitória”, ressaltou o jogador em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (16).

“Nosso propósito e o que todo mundo coloca internamente como objetivo é entrar, o mais rápido possível, no G4. Quando você tem essa oportunidade, não pode deixar fugir e temos essa chance na próxima rodada. Também tenho certeza de que, quando entrarmos no G4, vamos lutar até o fim para permanecer lá”, completou o zagueiro.

Após vencer o Amazonas, o Ceará está em sexto na tabela, com 8 pontos conquistados em cinco jogos. O Vovô enfrenta o Operário no domingo (19), a partir das 16 horas (de Brasília), no estádio Germano Kruger.