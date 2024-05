Mancini reprova gramado do Castelão mesmo após melhorias

O Ceará venceu o Amazonas por 2 a 1 em jogo da quinta rodada da Série B do Brasileiro. O duelo ocorreu nesta quarta-feira (16), na Arena Castelão. O técnico Vagner Mancini criticou as condições do gramado do estádio, que passou por replantio em algumas partes.

"Não gostei, sinceramente, não gostei. E talvez até em função da chuva que nos castigou. Mas achei o campo pesado, a bola ainda quicando bastante, mas enfim. Mas acredito que seja um processo natural, porque a equipe que cuida do campo teve que acelerar o processo para que as equipes voltassem a jogar aqui. Ainda acho que o campo do PV é mais rápido, te dá uma condição de jogo melhor", ressaltou o treinador.

O Castelão ficou 11 dias sem receber jogos após ter sido inspecionado pela Conmebol para os jogos da Copa Sul-Americana. Após nova vistoria, parte do gramado foi replantado. Então, a praça esportiva foi liberada para receber os duelos do torneio internacional.

Tanto o Alvinegro quanto o Fortaleza precisaram, inclusive, mudar um jogo cada para o Presidente Vargas. O foco era a conclusão nos reparos do gramado.

O Ceará encara o Operário na próxima rodada da Série B do Brasileiro. As equipes se enfrentam no domingo (19), às 16h (de Brasília), fora de casa.