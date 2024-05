Marinho celebra atuação contra o Boca: ‘todo grande jogador gosta de jogar esse tipo de partida’

O atacante Marinho foi o autor da assistência para o gol do Fortaleza no empate em 1 a 1 com o Boca Juniors, marcado pelo meia-atacante Kervin Andrade. Marinho comemorou a atuação na partida disputada na Bombonera, em Buenos Aires (ARG).

“Para mim é um jogo que marcava, que eu queria jogar, que eu sempre gostei de jogar. Acho que todo grande jogador gosta de jogar esse tipo de partida contra um adversário que eu já conhecia muito bem e já joguei aqui algumas vezes”, disse o atacante.

A boa atuação aconteceu poucos dias após o jogador ser flagrado chorando no banco de reservas da Arena Castelão depois de ser vaiado pela torcida do Fortaleza na partida contra o Botafogo, no último domingo (12).

Sou um cara que quando não vou bem fico chateado e me cobro. Acho que isso é tanta cobrança que faço comigo mesmo. Às vezes fico triste e guardo para mim, mas eu sabia que tinha que virar a chave, porque um jogo aqui ia ser muito importante, eu tinha me preparado, já joguei algumas vezes aqui, já conheço bem o adversário. Marinho Atacante do Fortaleza

“Eu tava brincando bastante na semana na viagem para cá porque eu sabia que esse jogo hoje ele seria um jogo da mudança da volta por cima”, completou.