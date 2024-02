Esposa do goleiro Jean é condenada a 116 anos de prisão, diz jornal; entenda caso

Esposa do goleiro Jean, ex-São Paulo, foi condenada em 1ª instânica a 116 anos de prisão. Shayene, conhecida como ShAy, e outras cinco pessoas são acusadas de criarem sites para a venda de aparelhos domésticos e eletrônicos, mas não entregar os produtos aos clientes. O Ministério Público de São Paulo fez a denúncia contra o grupo que agiu entre os anos de 2013 e 2017, a partir da cidade de Sorocaba.

O jogador não atua no futebol brasileiro há três temporadas. Agora, ele defende o Cerro Porteño, do Paraguai. O atleta, que passou por São Paulo. Atlético-GO e Bahia, acumulou polêmicas na vida fora do campo. O goleiro chegou a ser acusado de agredir a ex-esposa enquanto passavam férias nos Estados Unidos, em 2019.

A influenciadora foi jogadora profissional de Counter-Strike. O jogador tem acompanhado a esposa durante o processo na Justiça. A condenação acabou revisa pelos desembargadores, que mantiveram a decisão, mas reduziram a pena para trÊs anos, nove meses e dez dias.