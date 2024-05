Como o Ceará previne lesões e prepara elenco para estilo ofensivo de Mancini | CearáCast

O CearáCast destacou a prevenção de lesões e a preparação voltada para o rendimento do time de Vagner Mancini no setor ofensivo. O episódio recebeu o preparador físico do Ceará Lucas Itaberaba e o coordenador de fisioterapia do Centro de Saúde e Performance (Cesp) do clube, Adolfo Bernardo Dantas. Os profissionais destacaram a divisão de papéis entre departamento médico e comissão técnica, além de bastidores do elenco alvinegro.

A atração teve apresentação de Samuel Conrado e participação também de Daniel Farias. Entre os temas, estão o período para os retornos de Luiz Otávio e Fernando Miguel, além da preparação específica de atletas, como Erick Pulga e Jorge Recalde.

O CearáCast vai ao ar toda quinta-feira, às 20h34, na TV Diário, canal 22.1. O episódio fica disponível no Youtube do Jogada SVM e passa também na programação da Verdinha FM 92.5.

ASSISTA AO CEARÁCAST