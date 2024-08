Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 deste sábado (10)

As Olimpíadas de Paris 2024 estão chegando ao fim, mas o Brasil ainda continua vivo na briga por medalhas em diversas modalidades. A seleção feminina de futebol busca o ouro contra as americanas. No vôlei, a disputa é pelo bronze, e mais. Confira a agenda.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (10)

Pentatlo moderno

5h10 - Semifinal A - individual feminino - Isabela Abreu

Canoagem de velocidade

5h50 - Semifinal 3 - caiaque 500m feminino - Ana Paula Vergutz

6h50 – Semifinal 2 - canoa 200m feminino - Valdenice Conceição

8h - Final - Caiaque 500m feminino

8h50 - Final - Canoa 200m feminino

Levantamento de peso

11h - Final - até 81kg feminino - Laura Nascimento Amaro

Futebol

12h - Final - Brasil x EUA

Vôlei de quadra