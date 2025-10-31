Diário do Nordeste
jogadora

Jogada

Ceará e Fortaleza empatam no 1º Clássico-Rainha do Campeonato Cearense de 2025

Equipes se enfrentaram no Estádio Franzé Moraes

Crisneive Silveira 16 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de Ceará e Fortaleza, que se enfrentam nesta quinta-feira (16) no primeiro Clássico-Rainha da temporada 2025, pela terceira rodada do Campeonato Cearense Feminino

Jogada

Ceará x Fortaleza no Clássico-Rainha pelo Cearense: veja horário e informações

Veja as informações sobre o confronto entre as duas forças do futebol feminino

Daniel Farias 16 de Outubro de 2025
jogadra

Jogada

Com gol de Tainá, Fortaleza vence o Sport e conquista título da Copa Maria Bonita

Equipes se enfrentaram na Arena Pernambuco

Crisneive Silveira 11 de Outubro de 2025
jogadoras

Jogada

Sport x Fortaleza na final da Copa Maria Bonita: veja horário, onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam na Arena Pernambuco

Crisneive Silveira 11 de Outubro de 2025

Jogada

Erandir celebra classificação do Fortaleza à final da Copa Maria Bonita e cita empenho das atletas

Equipe derrotou o Bahia por 1 a 0

Crisneive Silveira 10 de Outubro de 2025

Jogada

Fortaleza vence Bahia e vai à final da Copa Maria Bonita

A final será contra o Sport, com transmissão da TV Verdes Mares.

Redação 09 de Outubro de 2025
Foto de Fortaleza embarca para Recife para disputar Copa Maria Bonita; entenda formato da competição e jogos

Jogada

Fortaleza embarca para Recife para disputar Copa Maria Bonita; entenda formato da competição e jogos

Leoas serão as únicas representantes do estado no torneio regional

Ian Laurindo* 04 de Outubro de 2025
Foto da Seleção Brasileira feminina de futsal

Jogada

Com cearenses no elenco, Seleção Brasileira é convocada para 1º Copa do Mundo de Futsal Feminino

Também cearense, o treinador Wilson Sabóia convocou 14 atletas para o primeiro mundial da categoria na história, que será disputado nas Filipinas

Samir de Carvalho* 25 de Setembro de 2025

Jogada

Cearense feminino: veja tabela detalhada dos jogos da 1º rodada

Competição tem início neste sábado (27)

Crisneive Silveira 22 de Setembro de 2025

Jogada

Dembélé e Aitana Bonmatí vencem Bola de Ouro de melhores jogadores de 2025; veja vencedores

Premiação ocorreu nesta segunda-feira (22)

Crisneive Silveira 22 de Setembro de 2025
