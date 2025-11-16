Diário do Nordeste
Fortaleza e Ceará farão final do Campeonato Cearense Feminino

Tricolor avança para a decisão invicto e com goleada, enquanto Alvinegro tentará o Tricampeonato

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:40)
Legenda: Fortaleza e Ceará decidem o Cearense feminino
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Fortaleza e Ceará farão a final do Campeonato Cearense Feminino. Na manhã deste domingo (16), o Tricolor goleou o Hiroos Cariri, no Estádio Presidente Vargas, por 9 a 0, em partida de volta da semifinal do torneio, e garantiu vaga na decisão.

A jovem Greise, de apenas 15 anos, foi a grande destaque do triunfo leonino. Em sua estreia como profissional, ela marcou quatro gols, assegurando o placar elástico. Greise já havia se destacado na CONMEBOL Liga Evolução Sub-15 com a Seleção Brasileira, em outubro deste ano, quando foi campeã e protagonista. A camisa 19 foi a responsável por marcar o pênalti do título diante da Argentina, na grande final.

Camille, Priscilla, Érika, Ana Rebeca e Kathleen complementaram o placar para as Leoas.

Com o resultado, o Fortaleza na grande final do estadual de maneira invicta e vai enfrentar a equipe do Ceará em busca do título do Cearense Feminino.

O Alvinegro já estava classificado desde a última sexta-feira (14), quando venceu o R4 por 2 a 0, no Estádio Inaldão, em Barbalha. No duelo de ida, em Itaitinga, as Alvinegras já haviam vencido por 2 a 1.

O Ceará chega na final do Campeonato Cearense Feminino pela 8ª vez consecutiva e tentará conquistar o Tricampeonato.

