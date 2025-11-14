Diário do Nordeste
Ceará vence R4 e garante vaga na final do Cearense feminino de 2025

Equipes lutam pelo título em duas partidas

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 17:57)
Jogada
Legenda: Ceará garante vaga na final do Cearense Feminino.
Foto: Wellerson Gomes / Ceará SC

O Ceará venceu o R4 e vai disputar mais uma final de Campeonato Cearense feminino. A equipe comandada por Erivelton Viana superou as adversárias por 2 a 0, 4 a 1 no acumulado, nesta sexta-feira (14), no Estádio Inaldão-Lirio Callou. Michele Carioca e Paulinha marcaram para as visitantes. Com o resultado, a equipe vai enfrentar o Fortaleza na busca por mais um título. 

Michele foi derrubada na área, e a arbitragem marcou penalidade a favor das alvinegras. A própria camisa 9 cobrou e abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo. O segundo tento veio aos 42 minutos com Paulinha, que não deu chances para a goleira adversária.

No jogo de ida, no Franzé Morais, Michele Cristina e Kethilyn balançaram as redes para as alvinegras. Janaína descontou para as adversárias. 

Atuais bicampeãs do torneio, as Meninas do Vozão vão em busca de mais um título. As equipes fazem o primeiro Clássico-Rainha da final no dia 23 de novembro (domingo). O segundo confronto será em 29 de novembro (sábado). As duas partidas devem ocorrer no Estádio Presidente Vargas.

