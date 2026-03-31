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Técnicos de Fortaleza e Cuiabá brigam em campo durante jogo da Série B; veja vídeo

Thiago Carpini e Eduardo Barros foram expulsos

Escrito por
Crisneive Silveira e Bruno Quintino jogada@svm.com.br
(Atualizado às 21:48)
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O jogo entre Fortaleza e Cuiabá foi interrompido após uma confusão entre os técnicos Thiago Carpini e Eduardo Barros.

Os treinadores de Leão e Dourado, respectivamente, brigaram à beira do campo nesta terça-feira (31), na Arena Castelão. As equipes atuaram em duelo válido pela segunda rodada da Série B.

O Tricolor do Pici não vai se manifestar sobre o tema. 

As equipes ficaram no empate sem gols.

A confusão teria iniciado após Eduardo Barros reclamar que Carpini estava tentando ajudar a arbitragem a contar o número de jogadores do Tricolor em campo. Ronald havia se confundido na hora da substituição. A saída era de Fuentes, número 18, mas ele entendeu que seria ele, camisa 8. Os dois deixaram o jogo.

Foi aí que o técnico do Fortaleza sinalizou para a arbitragem que sua equipe estava com dois jogadores a menos em campo. Então, a arbitragem iniciou a contagem. No entanto, Eduardo Barros se aproximou para pedir que o jogo seguisse, mesmo com o clube cearense em desvantagem numérica.

O Fortaleza volta a campo no sábado (4), quando enfrenta o Juventude em jogo da terceira rodada da competição. A Arena Castelão vai receber a partida.

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Legenda: Técnicos de Fortaleza e Cuiabá brigam à beira do campo durante jogo.
Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

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