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Fortaleza fecha parceria com influenciador Tiago Toguro

O clube vai estampar a marca "Mansão Maromba" contra o Cuiabá

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 15:39)
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Legenda: O influenciador Tiago Toguro é o criador da Mansão Maromba
Foto: arquivo pessoal

O Fortaleza Esporte Clube fechou um patrocínio pontual com o influenciador Tiago Toguro, criador da Mansão Maromba, um espaço para criação de conteúdo digital. A parceria foi anunciada apenas para o jogo contra o Cuiabá, nesta terça-feira (31), às 19h, na Arena Castelão, pela 2ª rodada da Série B.

Na ação, a marca “Mansão Maromba” será estampada na camisa de goleiro do Leão. Em uma publicação no Instagram, Toguro celebrou o acordo em uma visita ao Laion World, a megaloja do clube.

“Tamo em Fortal , tamo no Nordeste e nossa missão é levar o Fortaleza pro Brasil. Com muito orgulho, somos o novo patrocinador do Fortaleza e vamos ajudar o time na comunicação com torcedores, principalmente trazer novos torcedores. Hoje tem jogo e eu estarei no estádio”, publicou.

Natural de São Paulo, Toguro tem relação com a região por conta do pai Joseilton, que é cearense. Além disso, o influenciador também ampliou as conexões com o esporte ao se tornar o novo presidente da Fluxo FC, da Kings League Brasil, liga de Fut 7 que reúne futebol com entretenimento.

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