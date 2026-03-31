Fortaleza x Cuiabá: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza vai estrear pela Série B do Brasileirão diante do torcedor. Pela segunda rodada da competição, o Tricolor de Aço recebe o Cuiabá, às 19h, na Arena Castelão. É um duelo em que a equipe chega com a responsabilidade de conquistar os três primeiros pontos na competição.

O Leão do Pici foi surpreendido após sofrer uma goleada por 4 a 0 na estreia, contra o Botafogo-SP. Thiago Carpini dedicou foco total a Série B, utilizando equipes alternativas nos dois jogos pela Copa do Nordeste, contra Ferroviário e Imperatriz, respectivamente.

O Cuiabá também tem uma pressão para encarar, já que segue há sete jogos sem vencer e como visitante, venceu a última vez no dia 31 de maio de 2025, por 2 a 0, em partida contra o Athletic-MG, em Belo Horizonte. Até aqui, são oito derrotas e 12 empates longe de casa.

PALPITES

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ONDE ASSISTIR

A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

LEÃO QUER VENCER PELA PRIMEIRA VEZ



Thiago Carpini poupou os principais atletas dos jogos na Copa do Nordeste, para chegarem com força total e vencer o Cuiabá. O intuito do treinador é dar minutagem aos atletas que atuaram em poucos jogos e aos jovens da base, que ganharam oportunidade no profissional.

O treinador também fez testes na lateral-direita com os atletas Paulinho e Mucuri, já que ele não contará com Mailton. Ele foi expulso no duelo do dia 21 de março e é ausência confirmada. Em relação ao departamento médico, no último boletim estavam o zagueiro Cardona e os volantes Pierre e Bruninho.

Há a dúvida em relação a João Ricardo. O goleiro precisou ser substituído na partida contra o Imperatriz, após o atleta da equipe maranhense ir de encontro com João, caindo por cima do joelho direito do jogador.

Outra perspectiva é sobre o esquema tático. O treinador pode voltar com três zagueiros, pensando em mudar a estratégia e se resguardar, diante da estreia frustrada.

DOURADO PRESSIONADO PARA VOLTAR A VENCER

Eduardo Barros e elenco chegaram a Fortaleza no último domingo (29). O treinador também deixou os principais atletas de fora dos jogos pela Copa Verde.

Nas duas últimas partidas, quem entrou em campo foi a equipe Sub-20, enquanto o elenco principal teve cerca de nove dias de preparação para o confronto contra o Fortaleza.

Os atletas Alan Empereur e Eliel são os desfalques do Dourado. O elenco tem a responsabilidade de voltar a vencer como visitante, já que acumulam o jejum de 10 meses sem vitórias distante da Arena Pantanal.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Brenno; Mucuri, Brítez, Luan Freitas, Gazal, Fuentes; Sasha, Ronald, Pochettino; Vitinho, Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.

Cuiabá: Marcelo Carné; Gabriel Knesowitsch, Vitor Mendes e Calebe; Raylan, Marlon; Raul, Pepê; Kauan Cristtyan, Rodrigo Rodrigues e Vinícius Peixoto. Técnico: Eduardo Barros

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X CUIABÁ