Centroavantes do Ceará não marcam há quase dois meses; veja números e análise

Os centroavantes do Ceará não marcam um gol há quase dois meses. Wendel Silva e Lucca são as duas alternativas para a posição, mas não vivem uma boa fase. Wendel não balança as redes desde o dia 26/02, enquanto Lucca não marca desde 01/03.

Atualmente, Wendel Silva tem sido o titular do Vozão, mas não marca um gol há 13 partidas. Lucca, por outro lado, ficou de fora das últimas partidas por conta de uma lesão no ombro. Ele deve voltar nas próximas partidas.

Wendel Silva: 26/02 (vs. Primavera)

55 dias sem marcar

⁠13 jogos sem marcar

⁠11 jogos como titular

⁠2 jogos saiu do banco

Lucca: 01/03 (vs. Fortaleza)

52 dias sem marcar

⁠8 jogos sem marcar

⁠5 jogos saiu do banco

⁠3 jogos ficou no banco

⁠Depois se lesionou

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