Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta (22)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 22 de abril de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:30)
Jogada
Legenda: O atacante português Cristiano Ronaldo é um dos principais jogadores do futebol mundial
Foto: Abdullah Mahdi / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (22) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (22)

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO (SEMIFINAL)

  • 13h | Al Nassr x Al Ahli Doha | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 14h | Elche x Atlético de Madrid | Xsports e Disney+
  • 15h | Real Sociedad x Getafe | ESPN 3 e Disney+
  • 16h30 | Barcelona x Celta de Vigo | ESPN e Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 14h | PSG x Nantes | CazéTV

CAMPEONATO ESPANHOL (FEMININO)

  • 14h | Espanyol (F) x Barcelona (F) | DAZN

CAMPEONATO BRASILEIRO (FEMININO)

  • 15h | Vitória (F) x Botafogo (F) | Uol

CAMPEONATO BELGA

  • 15h30 | Club Brugge x Mechelen | DAZN
  • 15h30 | Union Saint-Gilloise x Gent | DAZN

COPA DA ALEMANHA (SEMIFINAL)

  • 15h45 | Bayer Leverkusen x Bayern de Munique | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 15h45 | Charlton Athletic x Ipswich Town | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h | Burnley x Manchester City | Disney+
  • 16h | Bournemouth x Leeds United | Xsports e Disney+

COPA DA ITÁLIA (SEMIFINAL)

  • 16h | Atalanta x Lazio | SportyNet

COPA DA FRANÇA (SEMIFINAL)

  • 16h | Strasbourg x Nice | SportyNet

COPA DO BRASIL (5ª FASE)

  • 19h | Goiás x Cruzeiro | Sportv, ge tv e Premiere
  • 19h | Bahia x Remo | Sportv 3 e Premiere
  • 19h30 | Santos x Coritiba | Prime Video
  • 20h30 | Fortaleza x CRB | Prime Video
  • 20h30 | Athletic Club x Internacional | Prime Video
  • 21h30 | Flamengo x Vitória | Sportv e Premiere
  • 21h30 | RB Bragantino x Mirassol | Prime Video

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

  • 21h30 | Cuiabá x Botafogo-SP | ESPN e Disney+

MLS

  • 20h30 | Columbus Crew x LA Galaxy | Apple TV
  • 20h30 | New York City x Cincinnati | Apple TV
  • 20h30 | Orlando City x Charlotte | Apple TV
  • 20h30 | New York Red Bulls x DC United | Apple TV
  • 20h30 | Toronto x Philadelphia Union | Apple TV
  • 20h45 | Atlanta United x New England Revolution | Apple TV
  • 21h30 | Dallas x Minnesota United | Apple TV
  • 21h30 | Houston Dynamo x San Diego | Apple TV
  • 22h30 | Real Salt Lake x Inter Miami | Apple TV
  • 23h30 | Los Angeles FC x Colorado Rapids | Apple TV
  • 23h30 | San Jose Earthquakes x Austin FC | Apple TV

CAMPEONATO MEXICANO

  • 22h | Atlas x Tigres-MEX | SportyNet
  • 22h | Atlético San Luis x Santos Laguna | Disney+
Assuntos Relacionados
Cristiano Ronaldo comemora gol no futebol árabe

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta (22)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 22 de abril de 2026

Alexandre Mota Há 2 horas
estádio

Jogada

Copa do Mundo 2026: jornalista brasileiro revela clima e preparativos do Canadá, estreante como sede

Mundial terá início no dia 13 de junho

Crisneive Silveira 22 de Abril de 2026
Fortaleza

Jogada

Fortaleza x CRB: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela 5ª fase da Copa do Brasil de 2026

Liuê Góis 22 de Abril de 2026
Flamengo e Vitória

Jogada

Flamengo x Vitória na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quarta-feira, 22 de abril

Liuê Góis 22 de Abril de 2026

Jogada

Norde Vôlei é campeão da Superliga B masculina de vôlei após vencer Montes Claros

Equipes se enfrentaram em jogo emocionante nesta terça-feira

Crisneive Silveira 21 de Abril de 2026
vídeo

Jogada

Ceará deve enfrentar Atlético-MG com força-máxima ou poupar jogadores? Veja vídeo

Mozart deve definir escalação titular no treino de apronto desta quarta-feira (22)

Daniel Farias 21 de Abril de 2026