Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta (22)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (22) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (22)
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO (SEMIFINAL)
- 13h | Al Nassr x Al Ahli Doha | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 14h | Elche x Atlético de Madrid | Xsports e Disney+
- 15h | Real Sociedad x Getafe | ESPN 3 e Disney+
- 16h30 | Barcelona x Celta de Vigo | ESPN e Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS
- 14h | PSG x Nantes | CazéTV
CAMPEONATO ESPANHOL (FEMININO)
- 14h | Espanyol (F) x Barcelona (F) | DAZN
CAMPEONATO BRASILEIRO (FEMININO)
- 15h | Vitória (F) x Botafogo (F) | Uol
CAMPEONATO BELGA
- 15h30 | Club Brugge x Mechelen | DAZN
- 15h30 | Union Saint-Gilloise x Gent | DAZN
COPA DA ALEMANHA (SEMIFINAL)
- 15h45 | Bayer Leverkusen x Bayern de Munique | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 15h45 | Charlton Athletic x Ipswich Town | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h | Burnley x Manchester City | Disney+
- 16h | Bournemouth x Leeds United | Xsports e Disney+
COPA DA ITÁLIA (SEMIFINAL)
- 16h | Atalanta x Lazio | SportyNet
COPA DA FRANÇA (SEMIFINAL)
- 16h | Strasbourg x Nice | SportyNet
COPA DO BRASIL (5ª FASE)
- 19h | Goiás x Cruzeiro | Sportv, ge tv e Premiere
- 19h | Bahia x Remo | Sportv 3 e Premiere
- 19h30 | Santos x Coritiba | Prime Video
- 20h30 | Fortaleza x CRB | Prime Video
- 20h30 | Athletic Club x Internacional | Prime Video
- 21h30 | Flamengo x Vitória | Sportv e Premiere
- 21h30 | RB Bragantino x Mirassol | Prime Video
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 21h30 | Cuiabá x Botafogo-SP | ESPN e Disney+
MLS
- 20h30 | Columbus Crew x LA Galaxy | Apple TV
- 20h30 | New York City x Cincinnati | Apple TV
- 20h30 | Orlando City x Charlotte | Apple TV
- 20h30 | New York Red Bulls x DC United | Apple TV
- 20h30 | Toronto x Philadelphia Union | Apple TV
- 20h45 | Atlanta United x New England Revolution | Apple TV
- 21h30 | Dallas x Minnesota United | Apple TV
- 21h30 | Houston Dynamo x San Diego | Apple TV
- 22h30 | Real Salt Lake x Inter Miami | Apple TV
- 23h30 | Los Angeles FC x Colorado Rapids | Apple TV
- 23h30 | San Jose Earthquakes x Austin FC | Apple TV
CAMPEONATO MEXICANO
- 22h | Atlas x Tigres-MEX | SportyNet
- 22h | Atlético San Luis x Santos Laguna | Disney+