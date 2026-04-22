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Carpini elogia Miritello e evolução no Fortaleza: 'Mais cara de time'

Leão ganhou do CRB no Castelão e abriu vantagem na Copa do Brasil

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 00:07, em 23 de Abril de 2026)
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Legenda: Carpini elogiou a evolução da equipe tricolor
Foto: KID JUNIOR / SVM

O técnico Thiago Carpini mostrou-se satisfeito com a atuação do Fortaleza diante do CRB, na vitória por 2x1 no Castelão pelo jogo de ida da 5ª Fase da Copa do Brasil.

Ele elogiou a atuação de Miritello, centroavante que o treinador lançou para o 2º tempo marcou o gol da vitória.

"Assim como foi contra o São Bernardo, ele é o 9, o cara que busca a bola final. E na primeira chance finalização foi a bola do gol. Fico feliz com os atletas vem entregando, foi mérito dele", afirmou.

'Cara de time'

Carpini também afirmou que equipe evoluindo nos últimos jogos, apesar do pouco tempo para treinar, pela maratona de jogos.

"Do São bernardo pra cá a equipe vem evoluindo. São muitos ajustes, pontos, mas tem mais cara de time, com mais opções no elenco. Com os dois jogos que faltam, faremos 8 jogos no mês, e serão 9 jogos no mês que vem, então a gente não treina, só joga, recupera, tem a logística complicada. Assim, temos desafios, para dar padrões, conjunto e o encaixe necessário".

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Mudança tática no intervalo

O treinador também afirmou que uma mudança tática no intervalo foi determinante para a equipe vencer.

"A conversa no intervalo foi de não deixar de acreditar na virada. Era importante vencer em casa, Fizemos um pequeno ajuste tático para o Ryan jogar mais ao lado do Pierre, fazendo que a segunda linha do CRB saltasse um pouco, permitindo mais espaço para o Pochettino e Luiz Fernando, além do Miritello para afundar o 3º homem da última linha do CRB. Foi um ajuste funcionou melhor, produzir mais e criamos mais oportunidades".

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