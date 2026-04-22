Análise: Fortaleza continua correndo riscos, mas é mais uma vez efetivo para vencer

O Fortaleza foi mais uma vez efetivo para vencer na temporada 2026. Se o futebol não é vistoso, a equipe tem sido efetiva para superar adversários neste recorte recente de 4 jogos, vencendo 3.

Para vencer o CRB, o Leão contou com poucas oportunidades, mas o suficiente para virar o jogo com gols de Mailton - em cobrança precisa de falta - e Miritello - em bela finalização de primeira.

Contra Criciúma e São Bernardo, as vitórias mais recentes neste recorte, a equipe também criou pouco e venceu, marcando gols em momentos decisivos do jogo. Quando o Fortaleza parece dominado pelo adversário, o time reage e o gol sai. Foi assim em todas as vitórias recentes.

O outro lado da moeda é o risco que o Fortaleza corre a cada jogo, muitas vezes antes de marcar, como foi contra São Bernardo, Criciúma e hoje diante do CRB. Antes da virada com Miritello, tomou uma bola no travessão de Dadá Belmonte.

Claro que os jogos são muito equilibrados, já que o Fortaleza não tem conseguido impor sua melhor qualidade técnica. Mas a verdade é que o Leão ainda corre riscos demais em um momento que ainda é de ajustes e busca por um time ideal.

Claro que é melhor buscar isso com vitória do que com derrota. Carpini já está pressionado demais e o importante é ir conquistando os resultados para acalmar a torcida e o trabalho seguir. Na Série B a equipe já venceu 3 seguidas e está na vice-liderança e na Copa do Brasil abriu vantagem importante.