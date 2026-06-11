Wilton Pereira vira meme após explicação em inglês durante México x África do Sul na Copa 2026

O árbitro Wilton Pereira Sampaio protagonizou uma cena um tanto confusa no duelo entre México e África do Sul. As equipes se enfrentaram nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na estreia da Copa do Mundo de 2026. O brasileiro informou sobre uma decisão de arbitragem aos jogadores sul-africanos, que aparentaram não entender a decisão do brasileiro. A internet não perdoou e diversos torcedores reagiram.

A situação ocorreu aos 36 minutos do segundo tempo, quando o árbitro foi chamado pelo VAR para verificar um lance que envolvia o meia Zwane. Wilton entendeu que o jogador comenteu dura falta em Alvarado, do México. Ao comunicar a decisão em inglês para todo o estádio e o jogadores, causou confusão.

As câmeras da transmissão mostraram imediatamente a reação dos jogadores, que mostraram estranheza com o que o árbitro havia falado e também com o cartão vermelho mostrado logo em seguida. E assim nasceu um novo meme na internet.

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