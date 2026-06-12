Estreia do Brasil na Copa terá transmissão no São João de Maracanaú
Partida será exibida nos telões do palco e a entrada no evento é gratuita
O São João de Maracanaú vai unir duas celebrações: a dos apaixonados pela festa junina e a dos torcedores que vão apoiar a seleção canarinha na Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (13), o jogo de estreia da Seleção Brasileira no Mundial será transmitido nos telões do palco do evento, às 19 horas.
Quem for até o local vai curtir a partida com as imagens da TV Verdes Mares, afiliada Globo no Ceará.
Os portões do Parque de Eventos de Maracanaú, que abriga o maior São João do planeta, serão abertos duas horas antes da bola rolar, às 17h, para garantir o esquenta dos torcedores, que vão curtir shows musicais antes mesmo da bola rolar. Depois do jogo, a festa continua com artistas como Zé Neto & Cristiano, Rey Vaqueiro, Taty Girl e Matheus Fernandes.
A entrada é gratuita e a expectativa é que os torcedores acompanhem o evento à caráter, uniformizados com a camisa do Brasil. O local onde fica o palco gigante, de 36 metros, tem capacidade para cerca de 150 mil pessoas, sem contar a parte da cidade cenográfica.
O Brasil estreia contra o Marrocos, em jogo marcado para o MetLife Stadium, em Nova Jersey. Será a primeira de três partidas da primeira fase para a seleção, que ainda vai encarar nesta etapa o Haiti e a Escócia.
Serviço:
Transmissão de Brasil x Marrocos no São João de Maracanaú
Data: Sábado, 13 de junho
Local: Arena de shows do São João de Maracanaú (Parque de Eventos do Município)
17h – Abertura dos Portões
17h30 – Início dos Shows
19h – Jogo de estreia da Seleção na Copa