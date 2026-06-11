Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (11)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 11 de junho de 2026
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:10)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (11) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (11)
COPA DO MUNDO
- 16h | México x África do Sul | CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
- 23h | Coreia do Sul x República Tcheca | CazéTV