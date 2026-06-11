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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 11 de junho de 2026

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:10)
Jogada
Legenda: Estádio Azteca será o palco da abertura da Copa do Mundo
Foto: Carl de Souza / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (11) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (11)

COPA DO MUNDO

  • 16h | México x África do Sul | CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
  • 23h | Coreia do Sul x República Tcheca | CazéTV
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