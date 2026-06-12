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Que material é esse? jogador da Tchéquia tem camisa rasgada em puxão de sul-coreano

O meio-campista Pavel Šulc, da Chéquia, precisou trocar a camisa ao ter o uniforme rasgado por um puxão de Lee Han-Beom

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 00:28)
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Legenda: O meio-campista Pavel Šulc, da Chéquia, precisou trocar a camisa ao ter o uniforme rasgado por um puxão de Lee Han-Beom
Foto: Luciano Gonzalez / ANADOLU / Anadolu via AFP

Uma imagem curiosa marcou a partida entre Tchéquia x Coreia do Sul, pela Copa do Mundo 2026 na noite desta quinta-feira. O meio-campista Pavel Šulc, da Chéquia, precisou trocar a camisa ao ter o uniforme rasgado por um puxão de Lee Han-Beom.

A extrema facilidade em que o material do jogador foi rasgado foi alvo de comentários nas redes sociais por torcedores, brincando com a qualidade do uniforme do time tcheco.

As equipes se enfrentam no estádio Jalisco, no México, pela 1ª rodada do Grupo A.

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