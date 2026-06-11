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Como criar um bolão da Copa do Mundo com os amigos? Veja regras e dicas

Saiba como fazer um bolão da Copa do Mundo com amigos, definir regras, criar o sistema de pontuação e organizar os palpites para deixar o torneio ainda mais divertido.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:33)
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Legenda: Para facilitar a organização, existem diversas plataformas e aplicativos que automatizam a contagem de pontos e a classificação dos participantes
Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial

A chegada da Copa do Mundo também marca o início de uma tradição entre amigos, familiares e colegas de trabalho: os bolões.

Como funciona um bolão da Copa do Mundo?

A brincadeira consiste em tentar prever os resultados das partidas e acumular pontos ao longo da competição, tornando cada jogo ainda mais emocionante para os participantes.

Regras para organizar um bolão para a Copa 2026

Para organizar um bolão, o primeiro passo é definir as regras.

O grupo precisa estabelecer como serão feitas as apostas, se os participantes deverão informar apenas o vencedor da partida ou também o placar exato. Também é importante determinar até quando os palpites poderão ser enviados antes de cada jogo.

Como contar a pontuação em um bolão da Copa

A pontuação é outro aspecto fundamental. Saiba como fazer um bolão da Copa do Mundo com amigos, definir regras, criar o sistema de pontuação e organizar os palpites para deixar o torneio ainda mais divertido. No entanto, cada grupo pode adaptar o sistema de acordo com suas preferências.

Estabeleça o valor da participação

Também vale definir se haverá alguma taxa de participação e qual será a premiação para os vencedores. Em muitos casos, os participantes contribuem com um valor simbólico, que é destinado ao campeão do bolão ou dividido entre os primeiros colocados ao término da Copa do Mundo.

Como fazer um bolão online para a Copa do Mundo com os amigos

Para facilitar a organização, existem diversas plataformas e aplicativos que automatizam a contagem de pontos e a classificação dos participantes.

Ainda assim, uma planilha compartilhada pode cumprir a mesma função.

O mais importante é que todas as regras sejam definidas antes do início da competição, garantindo uma disputa justa e divertida para todos os envolvidos.

Veja um exemplo de site que faz bolão de forma virtual.

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