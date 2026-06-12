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Com Neymar e outros convocados, Panini lança kit de atualização do álbum da Copa

Pacote já está disponível para pré-venda no valor de R$ 119,90.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:14)
Jogada
Legenda: Pacote é composto por 120 novas figurinhas.
Foto: Divulgação / Painini.

A Panini iniciou, nessa quinta-feira (11), a pré-venda de um pacote complementar de figurinhas da Copa do Mundo focado em jogadores convocados após o lançamento inicial do álbum.

Neymar, da Seleção Brasileira, Manuel Neuer, da Alemanha, e Pau Cubarsí, da Espanha, estão entre os destaques da nova coleção, chamada de "Update Set".

O preço de cada pacote é de R$ 119,90. Ao todo, são oferecidos 120 novos cromos.

Segundo a Panini, o objetivo do kit é garantir que os torcedores estejam em dia com os jogadores presentes no evento. A iniciativa permite que o álbum reflita as mudanças ocorridas entre o lançamento da coleção e a divulgação das convocações oficiais das seleções.

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Panini acertou mais de 86% das convocações

Segundo dados atualizados, o álbum da Copa do Mundo da Panini teve exatamente 118 erros de atletas, o que representa 13,66% do total de 864 figurinhas produzidas

O índice de acerto global da editora foi de 86,34%, caindo em relação às projeções iniciais à medida que os técnicos anunciaram cortes por lesão e escolhas táticas de última hora.

Abaixo, relacionamos os jogadores que estão no álbum, mas que não foram convocados oficialmente pelas suas seleções, divididos por equipe:

Grupo A

  • México (6 erros): Luis Malagón, Diego Lainez, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz, Érick Sánchez e Hirving Lozano
  • África do Sul (4 erros): Siyabonga Ngezana, Bathuisi Aubaas, Sipho Mbule e Mohau Nkota
  • Coreia do Sul (2 erros): Yu-min Cho e Myung-jae Lee
  • República Tcheca (3 erros): Matěj Vydra, Vasil Kušej e Václav Černý

Grupo B

  • Canadá (2 erros): Samuel Adekugbe e Kamal Miller
  • Catar (2 erros): Tarek Salman e Mohammed Waad
  • Bósnia e Suíça: 0 erros (100% de acerto)

Grupo C

  • Brasil (5 erros): Bento, Éder Militão, Rodrygo, João Pedro e Estêvão
  • Marrocos (5 erros): Romain Saïss, Jawad El Yamiq, Adam Masina, Eliesse Ben Seghir e Youssef En-Nesyri
  • Haiti (2 erros): Christopher Attys e Garven Metusala
  • Escócia (1 erro): Billy Gilmour

Grupo D

  • Estados Unidos (2 erros): Tanner Tessmann e Diego Luna
  • Austrália (6 erros): Joe Gauci, Lewis Miller, Riley McGree, Patrick Yazbek, Craig Goodwin e Kusini Yengi
  • Paraguai (2 erros): Mathías Villasanti e Gaston Olveira (inferido pelo índice de 16/18)
  • Turquia: 0 erros

Grupo E

  • Alemanha (5 erros): Marc-André ter Stegen, Maximilian Mittelstädt, Ridle Baku, Serge Gnabry e Karim Adeyemi
  • Costa do Marfim (3 erros): Willy Boly, Jean-Philippe Gbamin e Sébastien Haller
  • Equador (1 erro): Leonardo Campana
  • Curaçao: 0 erros

Grupo F

  • Holanda (2 erros): Jeremie Frimpong e Xavi Simons
  • Japão (4 erros): Henry Heroki Mochizuki, Yuki Soma, Takumi Minamino e Shuto Machino
  • Suécia (4 erros): Emil Holm, Hugo Larsson, Roony Bardghji e Dejan Kulusevski
  • Tunísia (7 erros): Bechir Ben Said, Yassine Meriah, Aissa Laidouni, Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sayfallah Ltaief e Naim Sliti

Grupo G

  • Bélgica (1 erro): Loïs Openda
  • Egito (4 erros): Mohamed Hamdy, Khaled Sobhi, Osama Faisal e Mostafa Mohamed
  • Irã (5 erros): Morteza Pouraliganji, Sadegh Moharrami, Omid Noorafkan, Sardar Azmoun e Ali Gholizadeh
  • Nova Zelândia: 0 erros

Grupo H

  • Espanha (4 erros): Robin Le Normand, Dean Huijsen, Dani Carvajal e Álvaro Morata
  • Cabo Verde (2 erros): Patrick Andrade e Bebé
  • Arábia Saudita (3 erros): Abdulrahman Al-Sanbi, Marwan Alsahafi e Abdulrahman Al-Aboud
  • Uruguai (1 erro): Nahitan Nandez

Grupo I

  • França (3 erros): Eduardo Camavinga, Kingsley Coman e Hugo Ekitike
  • Senegal (1 erro): Boulaye Dia
  • Iraque (1 erro): Osama Rashid
  • Noruega (1 erro): Aron Dønnum

Grupo J

  • Argentina (1 erro): Franco Mastantuono
  • Argélia (5 erros): Alexis Guendouz, Youcef Atal, Ismael Bennacer, Said Benrahma e Baghdad Bounedjah
  • Jordânia (1 erro): Yazan Al-Naimat
  • Áustria: 1 erro (inferido pelo índice de 17/18)

Grupo K

  • Uzbequistão (3 erros): Husniddin Aliqulov, Azizbek Turgunboev e Khojimat Erkinov
  • Portugal, Colômbia e RD Congo: 0 erros

Grupo L

  • Inglaterra (3 erros): Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer e Phil Foden
  • Croácia (2 erros): Lovro Majer e Franjo Ivanović
  • Gana (8 erros - recorde do álbum): Tariq Lamptey, Mohammed Salisu, Alexander Djiku, Salis Abdul Samed, Mohammed Kudus, André Ayew, Joseph Paintsil e Osman Bukari
  • Panamá: 0 erros
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