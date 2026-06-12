Com Neymar e outros convocados, Panini lança kit de atualização do álbum da Copa
Pacote já está disponível para pré-venda no valor de R$ 119,90.
A Panini iniciou, nessa quinta-feira (11), a pré-venda de um pacote complementar de figurinhas da Copa do Mundo focado em jogadores convocados após o lançamento inicial do álbum.
Neymar, da Seleção Brasileira, Manuel Neuer, da Alemanha, e Pau Cubarsí, da Espanha, estão entre os destaques da nova coleção, chamada de "Update Set".
O preço de cada pacote é de R$ 119,90. Ao todo, são oferecidos 120 novos cromos.
Segundo a Panini, o objetivo do kit é garantir que os torcedores estejam em dia com os jogadores presentes no evento. A iniciativa permite que o álbum reflita as mudanças ocorridas entre o lançamento da coleção e a divulgação das convocações oficiais das seleções.
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Panini acertou mais de 86% das convocações
Segundo dados atualizados, o álbum da Copa do Mundo da Panini teve exatamente 118 erros de atletas, o que representa 13,66% do total de 864 figurinhas produzidas.
O índice de acerto global da editora foi de 86,34%, caindo em relação às projeções iniciais à medida que os técnicos anunciaram cortes por lesão e escolhas táticas de última hora.
Abaixo, relacionamos os jogadores que estão no álbum, mas que não foram convocados oficialmente pelas suas seleções, divididos por equipe:
Grupo A
- México (6 erros): Luis Malagón, Diego Lainez, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz, Érick Sánchez e Hirving Lozano
- África do Sul (4 erros): Siyabonga Ngezana, Bathuisi Aubaas, Sipho Mbule e Mohau Nkota
- Coreia do Sul (2 erros): Yu-min Cho e Myung-jae Lee
- República Tcheca (3 erros): Matěj Vydra, Vasil Kušej e Václav Černý
Grupo B
- Canadá (2 erros): Samuel Adekugbe e Kamal Miller
- Catar (2 erros): Tarek Salman e Mohammed Waad
- Bósnia e Suíça: 0 erros (100% de acerto)
Grupo C
- Brasil (5 erros): Bento, Éder Militão, Rodrygo, João Pedro e Estêvão
- Marrocos (5 erros): Romain Saïss, Jawad El Yamiq, Adam Masina, Eliesse Ben Seghir e Youssef En-Nesyri
- Haiti (2 erros): Christopher Attys e Garven Metusala
- Escócia (1 erro): Billy Gilmour
Grupo D
- Estados Unidos (2 erros): Tanner Tessmann e Diego Luna
- Austrália (6 erros): Joe Gauci, Lewis Miller, Riley McGree, Patrick Yazbek, Craig Goodwin e Kusini Yengi
- Paraguai (2 erros): Mathías Villasanti e Gaston Olveira (inferido pelo índice de 16/18)
- Turquia: 0 erros
Grupo E
- Alemanha (5 erros): Marc-André ter Stegen, Maximilian Mittelstädt, Ridle Baku, Serge Gnabry e Karim Adeyemi
- Costa do Marfim (3 erros): Willy Boly, Jean-Philippe Gbamin e Sébastien Haller
- Equador (1 erro): Leonardo Campana
- Curaçao: 0 erros
Grupo F
- Holanda (2 erros): Jeremie Frimpong e Xavi Simons
- Japão (4 erros): Henry Heroki Mochizuki, Yuki Soma, Takumi Minamino e Shuto Machino
- Suécia (4 erros): Emil Holm, Hugo Larsson, Roony Bardghji e Dejan Kulusevski
- Tunísia (7 erros): Bechir Ben Said, Yassine Meriah, Aissa Laidouni, Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sayfallah Ltaief e Naim Sliti
Grupo G
- Bélgica (1 erro): Loïs Openda
- Egito (4 erros): Mohamed Hamdy, Khaled Sobhi, Osama Faisal e Mostafa Mohamed
- Irã (5 erros): Morteza Pouraliganji, Sadegh Moharrami, Omid Noorafkan, Sardar Azmoun e Ali Gholizadeh
- Nova Zelândia: 0 erros
Grupo H
- Espanha (4 erros): Robin Le Normand, Dean Huijsen, Dani Carvajal e Álvaro Morata
- Cabo Verde (2 erros): Patrick Andrade e Bebé
- Arábia Saudita (3 erros): Abdulrahman Al-Sanbi, Marwan Alsahafi e Abdulrahman Al-Aboud
- Uruguai (1 erro): Nahitan Nandez
Grupo I
- França (3 erros): Eduardo Camavinga, Kingsley Coman e Hugo Ekitike
- Senegal (1 erro): Boulaye Dia
- Iraque (1 erro): Osama Rashid
- Noruega (1 erro): Aron Dønnum
Grupo J
- Argentina (1 erro): Franco Mastantuono
- Argélia (5 erros): Alexis Guendouz, Youcef Atal, Ismael Bennacer, Said Benrahma e Baghdad Bounedjah
- Jordânia (1 erro): Yazan Al-Naimat
- Áustria: 1 erro (inferido pelo índice de 17/18)
Grupo K
- Uzbequistão (3 erros): Husniddin Aliqulov, Azizbek Turgunboev e Khojimat Erkinov
- Portugal, Colômbia e RD Congo: 0 erros
Grupo L
- Inglaterra (3 erros): Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer e Phil Foden
- Croácia (2 erros): Lovro Majer e Franjo Ivanović
- Gana (8 erros - recorde do álbum): Tariq Lamptey, Mohammed Salisu, Alexander Djiku, Salis Abdul Samed, Mohammed Kudus, André Ayew, Joseph Paintsil e Osman Bukari
- Panamá: 0 erros