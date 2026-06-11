Brasil deve estrear na Copa 2026 com oito remanescentes da estreia em 2022: Qual time é melhor?

O torcedor brasileiro não gosta de lembrar de 2022, quando foi eliminado pela Croácia nos pênaltis nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar. Mas o grupo de 2026 possui remanescentes daquela Copa e 8 deles deve estar na estreia deste sábado contra Marrocos. Ou seja, apenas 3 nomes mudarão.

Alisson, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha e Vinicius Junior foram titulares na estreia de 2022 contra a Sérvia, e devem ser também neste sábado, de acordo com o time base treinado com Carlo Ancelotti.

O time de 2026 deve estrear com a seguinte formação: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vini Júnior e Raphinha.

Legenda: O time de 2026 tem apenas 3 mudanças no time titular em comparação ao de 2022 Foto: Rafael Ribeiro/CBF

As diferenças para o time de 2022 treinado por Tite são:

Thiago Silva <-> Gabriel Magalhães

Neymar <-> Bruno Guimarães

Richarlison <-> Matheus Cunha

O Brasil de 2022 estreou contra a Sérvia com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar, Raphinha, Vini Jr e Richarlison

Que time é melhor?

Para mim, o atual time é melhor. pois tem 4 jogadores no auge: Gabriel Magalhães na zaga, Bruno Guimarães no meio, além de Raphinha e Vini Jr na frente.

A equipe de 2022 tinha um Neymar mais novo e mais decisivo, mas os demais que poderiam decidir eram muito novos.