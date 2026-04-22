Professor de hidroginástica morre durante treino de cardio em academia de Fortaleza
Caso foi refistrado em uma academia do bairro Parreão.
Um professor de hidroginástica de 31 anos morreu durante a prática de exercícios físicos em uma unidade da academia Maxforma, localizada na Avenida Borges de Melo, no bairro Parreão, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (22).
A unidade, em nota de esclarecimento compartilhada nas redes sociais, lamentou a morte do aluno e disse estar tornando as medidas cabíveis com relação à situação.
“Com imenso pesar, a Academia Maxforma confirma o falecimento de um aluno, ocorrido nesta data, em sua unidade Borges de Melo. Em respeito à família e às providências cabíveis, não podemos fornecer detalhes adicionais neste momento”, afirmou.
Relatos apontam que o professor estava ministrando aula em um condomínio próximo e, em seguida, foi à academia. Durante um exercício cardiovascular, conhecido comumente como cárdio, passou mal.
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Unidade não funcionárá nesta quarta-feira (22)
A academia comunicou ainda que, diante da situação, a unidade permanecerá fechada ao longo desta quarta, como forma de respeito.
“Retornaremos com o funcionamento normal amanhã. Os alunos da unidade Borges de Melo podem treinar normalmente em qualquer outra unidade da Maxforma durante esse período”, expressa ainda trecho da nota.