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177 cidades do CE recebem aviso 'laranja' de chuvas intensas; veja locais

Apenas sete municípios não estão na lista.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Foto de uma rodovia estadual na cidade de Aquiraz, no Ceará. À direita, há condomínios residenciais e o mar. O céu está bastante nublado com nuvens brancas.
Legenda: Aquiraz e todo o litoral estão cobertos por aviso do Inmet.
Foto: Nícolas Paulino.

As chuvas intensas que banham o mês de abril devem seguir até o fim desta quarta-feira (22), na maior parte do Ceará. Um novo aviso meteorológico publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica possibilidade de precipitações em Fortaleza e mais 176 cidades.

Todos esses locais estão cobertos pelo aviso de categoria laranja, que implica em chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h). 

Por conta da severidade, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

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O aviso do Inmet cobre municípios das regiões do Norte Cearense, Noroeste Cearense, Sertões Cearenses, Centro-Sul Cearense e parte do Cariri.

Apenas sete cidades do Cariri não estão cobertas pelo aviso: Abaiara, Brejo Santo, Jardim, Jati, Mauriti, Penaforte e Porteiras.

Previsão da Funceme

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas no Ceará, segue influenciando nas condições de tempo, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Na noite desta terça (21), a expectativa é de redução das chuvas no centro-norte do Estado, mas com chance de chuva no centro-sul (região Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns) e em algumas localidades do Litoral Norte e da Ibiapaba. 

Na quarta-feira (22), a previsão ainda aponta condições de chuvas para os períodos da madrugada e da manhã, tanto em áreas do centro-sul do Estado como nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, áreas do norte da Jaguaribana e do Maciço de Baturité.  

À tarde, esperam-se precipitações de menor área de abrangência no noroeste e centro do Ceará, assim como a redução da chuva à noite. 

Já na quinta-feira (23), chuvas isoladas podem ocorrer sobre as macrorregiões do litoral entre a madrugada e a manhã, no noroeste (Ibiapaba e Litoral Norte) à tarde e no sul à noite (Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns). 

Mapa infográfico do Inmet mostrando grande mancha laranja sobre o estado do Ceará, indicando possibilidade de chuvas.
Legenda: Apenas porção no sul do Ceará não está coberta por aviso.
Foto: Inmet.

Recomendações e cuidados

O Inmet sugere algumas medidas para evitar transtornos durante chuvas intensas:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas
  • Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Cidades do CE com aviso laranja:

  1. Acarape
  2. Acaraú
  3. Acopiara
  4. Aiuaba
  5. Alcântaras
  6. Altaneira
  7. Alto Santo
  8. Amontada
  9. Antonina do Norte
  10. Apuiarés
  11. Aquiraz
  12. Aracati
  13. Aracoiaba
  14. Ararendá
  15. Araripe
  16. Aratuba
  17. Arneiroz
  18. Assaré
  19. Aurora
  20. Baixio
  21. Banabuiú
  22. Barbalha
  23. Barreira
  24. Barro
  25. Barroquinha
  26. Baturité
  27. Beberibe
  28. Bela Cruz
  29. Boa Viagem
  30. Camocim
  31. Campos Sales
  32. Canindé
  33. Capistrano
  34. Caridade
  35. Cariré
  36. Caririaçu
  37. Cariús
  38. Carnaubal
  39. Cascavel
  40. Catarina
  41. Catunda
  42. Caucaia
  43. Cedro
  44. Chaval
  45. Choró
  46. Chorozinho
  47. Coreaú
  48. Crateús
  49. Crato
  50. Croatá
  51. Cruz
  52. Deputado Irapuan Pinheiro
  53. Ererê
  54. Eusébio
  55. Farias Brito
  56. Forquilha
  57. Fortaleza
  58. Fortim
  59. Frecheirinha
  60. General Sampaio
  61. Graça
  62. Granja
  63. Granjeiro
  64. Groaíras
  65. Guaiúba
  66. Guaraciaba do Norte
  67. Guaramiranga
  68. Hidrolândia
  69. Horizonte
  70. Ibaretama
  71. Ibiapina
  72. Ibicuitinga
  73. Icapuí
  74. Icó
  75. Iguatu
  76. Independência
  77. Ipaporanga
  78. Ipaumirim
  79. Ipu
  80. Ipueiras
  81. Iracema
  82. Irauçuba
  83. Itaiçaba
  84. Itaitinga
  85. Itapajé
  86. Itapipoca
  87. Itapiúna
  88. Itarema
  89. Itatira
  90. Jaguaretama
  91. Jaguaribara
  92. Jaguaribe
  93. Jaguaruana
  94. Jijoca de Jericoacoara
  95. Juazeiro do Norte
  96. Jucás
  97. Lavras da Mangabeira
  98. Limoeiro do Norte
  99. Madalena
  100. Maracanaú
  101. Maranguape
  102. Marco
  103. Martinópole
  104. Massapê
  105. Meruoca
  106. Milagres
  107. Milhã
  108. Miraíma
  109. Missão Velha
  110. Mombaça
  111. Monsenhor Tabosa
  112. Morada Nova
  113. Moraújo
  114. Morrinhos
  115. Mucambo
  116. Mulungu
  117. Nova Olinda
  118. Nova Russas
  119. Novo Oriente
  120. Ocara
  121. Orós
  122. Pacajus
  123. Pacatuba
  124. Pacoti
  125. Pacujá
  126. Palhano
  127. Palmácia
  128. Paracuru
  129. Paraipaba
  130. Parambu
  131. Paramoti
  132. Pedra Branca
  133. Pentecoste
  134. Pereiro
  135. Pindoretama
  136. Piquet Carneiro
  137. Pires Ferreira
  138. Poranga
  139. Potengi
  140. Potiretama
  141. Quiterianópolis
  142. Quixadá
  143. Quixelô
  144. Quixeramobim
  145. Quixeré
  146. Redenção
  147. Reriutaba
  148. Russas
  149. Saboeiro
  150. Salitre
  151. Santana do Acaraú
  152. Santana do Cariri
  153. Santa Quitéria
  154. São Benedito
  155. São Gonçalo do Amarante
  156. São João do Jaguaribe
  157. São Luís do Curu
  158. Senador Pompeu
  159. Senador Sá
  160. Sobral
  161. Solonópole
  162. Tabuleiro do Norte
  163. Tamboril
  164. Tarrafas
  165. Tauá
  166. Tejuçuoca
  167. Tianguá
  168. Trairi
  169. Tururu
  170. Ubajara
  171. Umari
  172. Umirim
  173. Uruburetama
  174. Uruoca
  175. Varjota
  176. Várzea Alegre
  177. Viçosa do Ceará

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