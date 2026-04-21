177 cidades do CE recebem aviso 'laranja' de chuvas intensas; veja locais

As chuvas intensas que banham o mês de abril devem seguir até o fim desta quarta-feira (22), na maior parte do Ceará. Um novo aviso meteorológico publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica possibilidade de precipitações em Fortaleza e mais 176 cidades.

Todos esses locais estão cobertos pelo aviso de categoria laranja, que implica em chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h).

Por conta da severidade, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

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O aviso do Inmet cobre municípios das regiões do Norte Cearense, Noroeste Cearense, Sertões Cearenses, Centro-Sul Cearense e parte do Cariri.

Apenas sete cidades do Cariri não estão cobertas pelo aviso: Abaiara, Brejo Santo, Jardim, Jati, Mauriti, Penaforte e Porteiras.

Previsão da Funceme

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas no Ceará, segue influenciando nas condições de tempo, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Na noite desta terça (21), a expectativa é de redução das chuvas no centro-norte do Estado, mas com chance de chuva no centro-sul (região Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns) e em algumas localidades do Litoral Norte e da Ibiapaba.

Na quarta-feira (22), a previsão ainda aponta condições de chuvas para os períodos da madrugada e da manhã, tanto em áreas do centro-sul do Estado como nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, áreas do norte da Jaguaribana e do Maciço de Baturité.

À tarde, esperam-se precipitações de menor área de abrangência no noroeste e centro do Ceará, assim como a redução da chuva à noite.

Já na quinta-feira (23), chuvas isoladas podem ocorrer sobre as macrorregiões do litoral entre a madrugada e a manhã, no noroeste (Ibiapaba e Litoral Norte) à tarde e no sul à noite (Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns).

Legenda: Apenas porção no sul do Ceará não está coberta por aviso. Foto: Inmet.

Recomendações e cuidados

O Inmet sugere algumas medidas para evitar transtornos durante chuvas intensas:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Cidades do CE com aviso laranja: