177 cidades do CE recebem aviso 'laranja' de chuvas intensas; veja locais
Apenas sete municípios não estão na lista.
As chuvas intensas que banham o mês de abril devem seguir até o fim desta quarta-feira (22), na maior parte do Ceará. Um novo aviso meteorológico publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica possibilidade de precipitações em Fortaleza e mais 176 cidades.
Todos esses locais estão cobertos pelo aviso de categoria laranja, que implica em chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h).
Por conta da severidade, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
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O aviso do Inmet cobre municípios das regiões do Norte Cearense, Noroeste Cearense, Sertões Cearenses, Centro-Sul Cearense e parte do Cariri.
Apenas sete cidades do Cariri não estão cobertas pelo aviso: Abaiara, Brejo Santo, Jardim, Jati, Mauriti, Penaforte e Porteiras.
Previsão da Funceme
A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas no Ceará, segue influenciando nas condições de tempo, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Na noite desta terça (21), a expectativa é de redução das chuvas no centro-norte do Estado, mas com chance de chuva no centro-sul (região Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns) e em algumas localidades do Litoral Norte e da Ibiapaba.
Na quarta-feira (22), a previsão ainda aponta condições de chuvas para os períodos da madrugada e da manhã, tanto em áreas do centro-sul do Estado como nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, áreas do norte da Jaguaribana e do Maciço de Baturité.
À tarde, esperam-se precipitações de menor área de abrangência no noroeste e centro do Ceará, assim como a redução da chuva à noite.
Já na quinta-feira (23), chuvas isoladas podem ocorrer sobre as macrorregiões do litoral entre a madrugada e a manhã, no noroeste (Ibiapaba e Litoral Norte) à tarde e no sul à noite (Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns).
Recomendações e cuidados
O Inmet sugere algumas medidas para evitar transtornos durante chuvas intensas:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)
Cidades do CE com aviso laranja:
- Acarape
- Acaraú
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Altaneira
- Alto Santo
- Amontada
- Antonina do Norte
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Ararendá
- Araripe
- Aratuba
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barreira
- Barro
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Camocim
- Campos Sales
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Cascavel
- Catarina
- Catunda
- Caucaia
- Cedro
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Cruz
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Eusébio
- Farias Brito
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Milagres
- Milhã
- Miraíma
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Ocara
- Orós
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Parambu
- Paramoti
- Pedra Branca
- Pentecoste
- Pereiro
- Pindoretama
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Potengi
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Acaraú
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umari
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará