Cratera do Aquiraz: prazo para concluir obra termina e CE-025 segue interditada

Duas semanas após um sinistro que provocou a queda de carros e a morte de um motociclista de 40 anos, segue aberta a cratera na rodovia CE-025, entre Fortaleza e Aquiraz. O Diário do Nordeste foi ao local na manhã desta segunda-feira (11) e encontrou a via ainda em obras de reparo.

O prazo dado pela Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) era de que a pista seria liberada para tráfego hoje, a depender das condições meteorológicas. No entanto, Aquiraz registrou chuva no fim de semana e nessa segunda.

A Pasta reforçou que a obra está inacabada por causa do tempo. A intervenção segue várias etapas; a concretagem, por exemplo, só pode ser feita com condições estáveis.

Veja também Ceará Nova alça de acesso à Via Expressa é liberada em Fortaleza Ceará Adolescente cai de jet-ski em açude e desaparece em Mombaça, no Interior do Ceará

Os trabalhos de recuperação da via foram iniciados por volta das 12h da segunda-feira, 27 de abril, dia da abertura da cratera, após a liberação da área pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce).

Nesta segunda, técnicos explicaram à reportagem que ainda é preciso fechar as manilhas (tubulações de concreto que se encaixam uma na outra) por onde a água será escoada. Por causa da chuva, o cimento não "cura", ou seja, não fixa bem as estruturas.

Legenda: Manilhas de concreto ainda precisam de fixação. Foto: Thiago Gadelha.

Somente depois da recuperação do sistema de drenagem, haverá a recomposição da malha asfáltica. No local da obra, é possível visualizar montes de terra, pedra e asfalto, além de veículos de maquinário pesado.

A reportagem questionou à SOP uma atualização sobre o caso e se há nova previsão para a liberação. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.

Desvios na pista

Os condutores que trafegam entre Fortaleza e o Porto das Dunas devem ficar atentos a alterações no trecho da CE-025 interditado em frente ao Condomínio Encosta das Dunas.

Em frente ao Posto Praia, na altura do km 11, a pista no sentido Porto das Dunas-Fortaleza está parcialmente liberada na contramão.

Legenda: Veículos precisam fazer desvio por trás de condomínio. Foto: Thiago Gadelha.

Já o desvio no sentido Fortaleza-Porto das Dunas ocorre próximo às obras de recuperação viária, para acessar a Rua das Tainhas e a Rua das Salinas, por trás do Condomínio.

A recomendação é que os motoristas dirijam com atenção, observando a sinalização de segurança e as orientações dos agentes de trânsito.