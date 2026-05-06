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CE-025 segue em obras 9 dias após abertura de cratera em Aquiraz; veja novo prazo

Terreno cedeu em rodovia da região Metropolitana de Fortaleza e provocou a morte de um homem no dia 27 de abril.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
(Atualizado às 15:53)
Ceará
Canteiro de obras na rodovia com um rolo compressor amarelo em destaque sobre solo de terra e brita. Ao fundo, veem-se manilhas de concreto instaladas em uma vala, prédios residenciais e um outdoor sob céu aberto.
Legenda: Maquinário pesado segue na recuperação da via em Aquiraz.
Foto: Thiago Gadelha.

Nove dias após a ruptura de um trecho da rodovia CE-025, no sentido Aquiraz-Fortaleza, após chuvas intensas, as obras de recuperação da pista ainda não foram finalizadas. O sinistro levou à queda de veículos e resultou na morte de um motociclista de 40 anos.

O prazo inicial dado pela Superintendência de Obras Públicas (SOP), responsável pela recuperação, era de 10 dias, seguindo os padrões de segurança e considerando condições climáticas adequadas à realização dos serviços

No entanto, segundo nota da SOP enviada ao Diário do Nordeste nesta quarta-feira (6), atualmente, as equipes estão trabalhando na recuperação da drenagem. A Pasta comunica que os reparos devem ser concluídos até segunda-feira (11) – duas semanas após a erosão da área.

A Pasta ressalta que o cronograma pode ser alterado “em razão das condições climáticas”.

Detalhe de uma obra de drenagem com grandes tubos e galerias de concreto instalados em um terreno escavado com pedras. Ao fundo, um edifício de dois andares com palmeiras completa o cenário sob o sol forte.
Legenda: Estrutura de drenagem passa por recuperação para facilitar escoamento de águas das chuvas.
Foto: Thiago Gadelha.

Os trabalhos de recuperação da via foram iniciados após a liberação da área pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce), ocorrida por volta das 12h da segunda-feira (27), dia da abertura da cratera.

Os reparos seguem uma sequência de intervenções que envolvem:

  • recomposição do aterro
  • estabilização da encosta para evitar o crescimento da cratera
  • recuperação do sistema de drenagem
  • recomposição da malha asfáltica

O trecho afetado foi duplicado há pouco mais de cinco anos. As obras, com investimento de R$ 27 milhões, tiveram a ordem de serviço assinadas em 2017 e só foram concluídas em dezembro de 2020

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Os usuários que trafegam de Fortaleza para o Litoral Leste, em direção ao Porto das Dunas, ou vice-versa, devem ficar atentos ao trecho da rodovia CE-025 interditado em frente ao Condomínio Encosta das Dunas.

Vista de uma rodovia em obras com cones alaranjados dividindo as faixas e um carro branco circulando à direita. No canteiro esquerdo, há grandes manilhas de concreto empilhadas e postes de iluminação sob um céu azul.
Legenda: Condutores devem ficar atentos a mudanças no trânsito perto do local das obras.
Foto: Thiago Gadelha.

Na altura do km 11, em frente ao Posto Praia, a pista no sentido Porto das Dunas-Fortaleza está parcialmente liberada na contramão. Já o desvio no sentido Fortaleza-Porto das Dunas se mantém, próximo ao ponto onde ocorrem as obras de recuperação viária, para acessar a Rua das Tainhas e a Rua das Salinas, por trás do Condomínio.

A recomendação é que os motoristas dirijam com atenção, respeitando a sinalização de segurança e as orientações dos agentes de trânsito.

Em caso de emergências na CE-025 ou em outras rodovias estaduais administradas pela SOP, o órgão disponibiliza um telefone WhatsApp (85 9 8404-9800) para comunicação com os distritos regionais.

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