Trecho de rodovia em Aquiraz onde homem morreu em cratera teve obra entregue em 2020

O trecho da CE-025 que liga Fortaleza a Aquiraz, onde uma cratera se abriu na madrugada desta segunda-feira (27), engolindo carros, motos e causando a morte do motociclista de 40 anos, foi duplicado há pouco mais de cinco anos. As obras tiveram a ordem de serviço assinadas em 2017 e só foram concluídas em dezembro de 2020.

Na trágica ocorrência registrada nesta segunda-feira (27), o asfalto cedeu no sentido Aquiraz–Fortaleza, em um trecho em frente a um condomínio localizado do outro lado da via. O desabamento aconteceu durante a madrugada, em meio a fortes chuvas, e, minutos depois, veículos que passavam pelo local acabaram caindo no grande buraco aberto na pista.

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Algumas pessoas conseguiram sair dos veículos. O Samu Ceará informou que foi acionado por volta das 5h20, mas ao chegar ao local, constatou a morte de uma das vítimas, que estava soterrada.

Trecho duplicado

O ponto afetado fica na região do Porto das Dunas e integra os 7,1 quilômetros duplicados. À época, a intervenção foi realizada durante a gestão do então governador Camilo Santana, sob responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas (SOP), com investimento de R$ 27 milhões.

A via dá acesso às praias em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, como a do Japão e Prainha e também ao Beach Park, um dos parques aquáticos mais visitados no Brasil. Na época, a justificativa para a obra foi justamente esse intenso movimento no trecho que recebe bastante turistas e visitantes locais.

O trecho duplicado vai da rotatória da Cofeco (início na Av. Maestro Lisboa/Sapiranga) ao entroncamento com a Av. Oceano Atlântico, próximo ao Beach Park, em Aquiraz. O asfalto cedeu em uma distância de 2 km da rotatória do Beach Park.

A intervenção previa a pavimentação, revestimento asfáltico, drenagem, sinalização horizontal e vertical, e proteção ambiental.

A outra parte da CE-025 já era duplicada desde 2012, no trecho da Avenida Maestro Lisboa, que liga a CE-040 (Washington Soares) à rótula da Cofeco. Na área duplicada as duas pistas de rolamento têm 3,5 metros de largura cada, totalizando 7 metros de largura, acostamento e calha central.

O que diz a SOP

Durante entrevista no local, pela manhã, o gerente de manutenção e malha viária da SOP, Saullo Câmara, informou que a Pasta iniciou uma investigação de causas preliminares, e a previsão de duração é de 7 dias, podendo ser postergada um pouco.

"A gente teve um problema causado pelas chuvas", explicou o gestor ao ressaltar uma questão de drenagem no local. Há suspeitas de escape nas manilhas por conta da forte precipitação, segundo Saullo.

O gestor acrescentou que a perícia iniciou um levantamento para emitir um relatório, e a SOP também fará outra avaliação. No local, foi preparado um desvio organizado pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual e da SOP, que envolve a rodovia CE-010 e a CE040 passando por fora e por dentro do município de Aquiraz.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo.