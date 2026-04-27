Cratera se abre na CE-025 em Aquiraz e deixa vítimas
O acidente aconteceu no sentido Aquiraz Fortaleza
Uma grande cratera se formou após o asfalto ceder na CE-025 em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, na madrugada desta segunda-feira (27). Pelo menos um carro e duas motocicletas caíram no buraco, deixando uma pessoa morta.
O acidente aconteceu no sentido Aquiraz-Fortaleza, no trecho que liga o Porto das Dunas à Avenida Maestro Lisboa. Chovia forte na região, quando o asfalto cedeu. Todas as faixas da via foram interditadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).
Pelo menos três pessoas foram vítimas nessa ocorrência. Além do óbito de um motociclista, uma pessoa foi levada a um hospital de Aquiraz e outra foi liberada ainda no local. O carro que caiu no buraco estava a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes com consulta marcada em Fortaleza.
Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram três veículos no fundo da cratera, sendo um carro e duas motos. Outro carro não chegou a cair, mas ficou com uma das rodas penduradas.
O Samu Ceará informou ter sido acionado por volta das 5h20, mas ao chegar ao local constatou o óbito de uma das vítimas. O Corpo de Bombeiros do Ceará também foi acionado, e segue em atendimento no local.
O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno.
*Matéria em atualização