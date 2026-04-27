Motorista relata tensão após quase cair em cratera na CE-025; 'tentei dar a ré, mas o carro não ia'
Acidente deixou um motociclista de 40 anos morto e outras duas pessoas feridas.
A personal trainer Andreza Brasil, 31, dirigia o carro que quase caiu na cratera formada na CE-025, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, na madrugada desta segunda-feira (27). O acidente deixou um motociclista de 40 anos morto e outras duas pessoas feridas.
Ao Diário do Nordeste, Andreza contou como escapou de ter o carro engolido pelo buraco e acabou ficando com uma das rodas dianteiras do veículo pendurada.
"Eu estava indo para o trabalho, era por volta de 5 horas, estava chovendo muito e tudo escuro. Quando vi a cratera freei com tudo e joguei o carro para o lado. Tentei dar a ré, mas o carro não ia e percebi que ele ficou caindo de lado. Puxei o freio de mão e consegui sair", disse.
Conforme a personal, as vítimas do carro e de uma das motos que caíram na cratera conseguiram sair do local e, junto com ela, permaneceram na rodovia para sinalizar e impedir que mais veículos caíssem no buraco, até a chegada das autoridades competentes.
Veículos foram engolidos
O acidente aconteceu no sentido Aquiraz-Fortaleza, no trecho que liga o Porto das Dunas à Avenida Maestro Lisboa. Chovia forte na região, quando o asfalto cedeu. Um carro e duas motocicletas caíram no buraco.
Três pessoas foram vítimas nessa ocorrência. Além do óbito de um motociclista, uma pessoa foi levada a um hospital de Aquiraz e outra foi liberada ainda no local. O carro que caiu no buraco estava a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes com consulta marcada em Fortaleza.
O Samu Ceará informou ter sido acionado por volta das 5h20, mas ao chegar ao local constatou o óbito de uma das vítimas. Em nota, o Corpo de Bombeiros do Ceará informou que atuou no retirada de uma das vítimas, que estava soterrada, mas que ela foi resgatada sem vida.