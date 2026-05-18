Grupo Nayane promove ação de saúde e bem-estar para colaboradoras mães no Ceará

O Grupo Nayane, empresa cearense do segmento têxtil e de moda íntima, promoveu, na manhã do último sábado (16), uma ação especial em celebração ao Dia das Mães, reunindo cerca de 370 colaboradoras mães da empresa.

A iniciativa fez parte do projeto Nay Movement, contando com uma programação voltada ao bem-estar, incluindo treino funcional, fit dance, momentos de integração e ativações especiais. Além de marcar a data comemorativa, o encontro reforçou o posicionamento da Nay Sport, marca fitness do grupo conectada ao universo do esporte, conforto, autoestima e lifestyle saudável.

Para Ana Lima, diretora do grupo, a ação reflete um compromisso que ultrapassa o ambiente corporativo. “O Grupo Nayane tem como essência a valorização humana, o bem-estar e o incentivo à autoestima feminina. Promover um evento voltado para saúde, movimento, alegria e conexão entre mães colaboradoras reforça nosso compromisso em proporcionar experiências que vão além do ambiente de trabalho, fortalecendo vínculos e promovendo qualidade de vida”, destaca.

Legenda: Programação incluiu treino funcional, fit dance e momentos de integração Foto: Bruno Criando

Espaço de conexão

A valorização da figura feminina faz parte do cotidiano do Grupo Nayane. A empresa aposta na criação de ambientes mais acolhedores e colaborativos, incentivando o empoderamento das mulheres em diferentes áreas. Para a diretora, “criar espaços de conexão entre mulheres é fundamental para fortalecer redes de apoio, estimular o sentimento de pertencimento e incentivar a troca de experiências”, ressalta.

A empresa ainda afirma investir continuamente na valorização feminina como parte de sua cultura. “Buscamos promover um ambiente de respeito, oportunidades, escuta e reconhecimento. Incentivamos o desenvolvimento profissional das mulheres dentro da empresa, valorizamos suas trajetórias e entendemos a importância de conciliar carreira, maternidade e bem-estar”, pontua Ana.

Sobre o Grupo Nayane

Sediado em Caucaia, município no estado do Ceará, o Grupo Nayane atua principalmente nos mercados de lingerie e, mais recentemente, moda fitness, através das marcas Nayane, Econfort e Nay Sport.

Serviço

Site: https://gruponayane.com/

Instagram: @somosgruponayane