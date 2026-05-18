Homem sofre acidente enquanto trabalhava no Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte
Vítima foi socorrida para o Hospital Regional do Cariri e tem estado de saúde estável.
Um homem sofreu um acidente, na manhã desse domingo (17), enquanto fazia serviços no Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Ele foi socorrido e tem o estado de saúde considerado estável.
Em nota ao Sistema Verdes Mares, o Complexo Ambiental Caminhos do Horto, resposável por gerir o equipamento, informou que o acidente ocorreu às 9h na Estação Superior Beata Maria de Araújo. A estrutura liga a Praça dos Romeiros à área onde fica a estátua do Padre Cícero.
Em sequência, a equipe do Complexo acionou uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), que realizou os primeiros socorros no local e encaminhou o trabalhador ao Hospital Regional do Cariri.
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Ainda segundo o equipamento, o trabalhador atuava na manutenção do teleférico por meio de uma empresa terceirizada, cujos serviços são realizados de forma preventiva e periódica.
No comunicado, o Complexo Ambiental Caminhos do Horto afirmou que está "em contato com a empresa terceirizada e com as autoridades competentes, prestando todo o apoio necessário à vítima".
"As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas para identificar se o ocorrido decorreu de falha mecânica ou humana", finalizou o Complexo.
*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.