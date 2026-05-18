Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Homem sofre acidente enquanto trabalhava no Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte

Vítima foi socorrida para o Hospital Regional do Cariri e tem estado de saúde estável.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 08:12)
Ceará
Plataforma do Teleférico do Horto, em Fortaleza, Ceará, com placa “Teleférico do Horto” e “Ceará Governo do Estado”, estrutura metálica e moto estacionadas ao lado, sob céu azul e nuvens.
Legenda: Vítima atuava por uma empresa terceirizada do Rio de Janeiro.
Foto: Daniel Trevia / TV Verdes Mares.

Um homem sofreu um acidente, na manhã desse domingo (17), enquanto fazia serviços no Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Ele foi socorrido e tem o estado de saúde considerado estável.

Em nota ao Sistema Verdes Mares, o Complexo Ambiental Caminhos do Horto, resposável por gerir o equipamento, informou que o acidente ocorreu às 9h na Estação Superior Beata Maria de Araújo. A estrutura liga a Praça dos Romeiros à área onde fica a estátua do Padre Cícero.

Em sequência, a equipe do Complexo acionou uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), que realizou os primeiros socorros no local e encaminhou o trabalhador ao Hospital Regional do Cariri.

Imagem em dois quadros mostra a construção de uma estrutura metálica industrial, com caminhão branco e vermelho em área externa à esquerda e um grande conjunto de colunas e tubulações de aço à direita
Legenda: As circustâncias do acidenta serão apuradas pelas autoridades.
Foto: Reprodução.

Veja também

teaser image
Ceará

Ana Clara fala pela primeira vez sobre ataque que decepou suas mãos: 'Sou um testemunho'

teaser image
Ceará

Fortaleza tem a maior chuva do ano e registra pontos de alagamentos em vários bairros

Ainda segundo o equipamento, o trabalhador atuava na manutenção do teleférico por meio de uma empresa terceirizada, cujos serviços são realizados de forma preventiva e periódica.

No comunicado, o Complexo Ambiental Caminhos do Horto afirmou que está "em contato com a empresa terceirizada e com as autoridades competentes, prestando todo o apoio necessário à vítima".

"As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas para identificar se o ocorrido decorreu de falha mecânica ou humana", finalizou o Complexo.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Plataforma do Teleférico do Horto, em Fortaleza, Ceará, com placa “Teleférico do Horto” e “Ceará Governo do Estado”, estrutura metálica e moto estacionadas ao lado, sob céu azul e nuvens.
Ceará

Homem sofre acidente enquanto trabalhava no Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte

Vítima foi socorrida para o Hospital Regional do Cariri e tem estado de saúde estável.

Paulo Roberto Maciel*
Há 28 minutos
Ceará

Campanha Troca Tudo Normatel traz preços especiais para banheiro, cozinha e lavanderia

Iniciativa inclui louças, metais e acessórios, com oferta nas lojas e canais digitais

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Ana Clara, vítima de tentativa de feminicídio
Ceará

Ana Clara fala pela primeira vez sobre ataque que decepou suas mãos: 'Sou um testemunho'

Jovem que foi alvo de tentativa de feminicídio em Quixeramobim quer lutar contra violência contra a mulher.

Redação
17 de Maio de 2026
Rua ladeada por apartamentos e postos com fios de energia em Caucaia. Ao fundo, céu nublado com nuvens escuras.
Ceará

Mais de 100 cidades do Ceará recebem novo aviso de chuvas intensas; veja lista

Fortaleza e todo o litoral estão cobertos por informe.

Redação
17 de Maio de 2026
Pessoa idosa vestindo paramento religioso roxo com detalhe de cruz dourada no centro, vista de frente, com as mãos unidas à frente do corpo, diante de fundo neutro claro.
Ceará

Morre, aos 79 anos, padre Pietro Luís Sartorel, em Fortaleza

Religioso servia como vigário paroquial na Paróquia Santa Luzia, no bairro Meireles.

Redação
17 de Maio de 2026
Montagem de três fotos lado a lado mostrando alagamento da praça do Dragão do Mar, em Fortaleza, mostrando bancos, barracas e o pé de uma pessoa sob a água.
Ceará

Fortaleza tem a maior chuva do ano e registra pontos de alagamentos em vários bairros

A Capital registrou 140 mm.

Nicolas Paulino
17 de Maio de 2026
Feira de artesanato.
Ceará

Semana S lança programa de turismo náutico e oferta serviços de capacitação e economia criativa

A 16.ª edição do evento começou neste sábado (16) e segue até domingo (17).

Redação
16 de Maio de 2026
Maior acumulado deste sábado foi registrado em Fortaleza.
Ceará

Cidade no Cariri registra 16 °C e tem a menor temperatura de maio no Ceará; veja ranking

Diversas outras cidades também registraram chuvas neste sábado (16), incluindo a Capital.

Redação
16 de Maio de 2026
homem segura guarda-chuva foto chuva, carros, rua alagada.
Ceará

Fortaleza e outras 163 cidades do Ceará estão sob aviso de chuvas intensas; veja lista

O aviso do Inmet é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h)

Redação
16 de Maio de 2026
foto de pesquisador em contato com peixe-leão durante missão marinha.
Ceará

Pesquisadores do CE participam de missão em combate ao peixe-leão em Fernando de Noronha

Recentemente, o arquipélago pernambucano registrou a maior captura da espécie já documentada no mundo.

Redação
16 de Maio de 2026
Imagem mostra selfie da estudante Biatriz Soares com paisagem de natureza ao fundo. Cearense que é a única mulher da delegação brasileira classificada para a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica.
Ceará

Cearense é a única mulher na delegação do Brasil em Olimpíada de Astronomia no Vietnã

Estudante realiza sonho de disputar uma das maiores competições estudantis de astronomia e astrofísica do planeta.

Carol Melo
16 de Maio de 2026
Navio da Schmidt Ocean Institute atracado no Porto do Mucuripe, em Fortaleza.
Ceará

Expedição sairá de Fortaleza para estudar novas espécies marinhas e mapear fundo do oceano

Dados colhidos pelos pesquisadores a bordo do navio R/V Falkor, vinculado ao Schmidt Ocean Institute, serão publicados no Censo do Oceano.

Ana Beatriz Caldas e Luana Severo
15 de Maio de 2026
pessoa colocando vacina de influenza em seringa. profissional de saúde está de costas e o foco está nas mãos e na seringa.
Ceará

Ceará amplia vacinação contra influenza para toda a população a partir de segunda-feira (18)

Sesa orienta que os cearenses procurem o posto de saúde mais próximo para se vacinar.

Redação
15 de Maio de 2026
Pequeno ônibus escolar amarelo atravessa ponte rústica sobre riacho barrento e caudaloso. Na margem de terra, um homem e um menino observam a cena, com um vilarejo rural e vegetação densa ao fundo sob céu nublado.
Ceará

3,9 mil motoristas de transporte escolar municipal no CE foram desaprovados em vistorias ou faltaram

Condutores têm problemas com habilitação e outros documentos.

Nicolas Paulino
15 de Maio de 2026
Terra de Sabidos

Aluna do interior do CE mapeia feminicídios e é premiada na maior feira de ciências do mundo

Thatiany Nascimento
15 de Maio de 2026
Homem de camisa azul com braços cruzados em laboratório de informática, ao lado de computadores com monitores e teclados, em ambiente de escritório ou sala técnica.
Ceará

Cearense de Iguatu 'hackeia' a Nasa e entra para o Hall da Fama de cibersegurança da agência

George Luiz de Freitas Souza ainda pode se tornar o primeiro hacker cearense a ganhar uma carta de recomendação da Nasa.

Paulo Roberto Maciel*
15 de Maio de 2026
Panificadora é autuada por descarte irregular de resíduos no Montese; veja vídeo
Ceará

Panificadora é autuada por descarte irregular de resíduos no Montese; veja vídeo

Ação foi flagrada por meio de câmeras de videomonitoramento.

Redação
14 de Maio de 2026
jovens em um labotário de pesquisa segunrando um tubo de ensaio na mão
Terra de Sabidos

Terra de Sabidos 2026 destaca pesquisas e descobertas científicas em escolas públicas do CE

A quinta edição do especial jornalístico aborda estudos feitos por alunos e têm como foco as próprias realidades.

Thatiany Nascimento
14 de Maio de 2026
Vista aérea de uma garagem ou pátio com um carro branco e um caminhão ou reboque ao lado, equipamentos e caixas sobre a área; pessoas na entrada do local e paredes de tijolos ao fundo.
Ceará

Entregador perde controle de carro em marcha à ré, capota duas vezes e morre no Cariri

Momento foi flagrado por câmeras de segurança.

Redação
14 de Maio de 2026
Açude Serafim.
Ceará

Seco por oito anos, açude Serafim Dias volta a sangrar em Mombaça

Reservatório passou 15 anos sem verter; última vez foi em 2011.

Renato Bezerra e Nicolas Paulino
14 de Maio de 2026