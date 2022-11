Teleférico do Horto passa a cobrar ingresso nesta quarta-feira (9); veja valores

Começa nesta quarta-feira (9) a cobrança tarifária para uso do teleférico do Complexo Ambiental Caminhos do Horto (CAC. Horto), localizado em Juazeiro do Norte, no Cariri. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria, aberta de quarta-feira a domingo, das 8h30 às 16h.

Os valores cobrados serão de R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia para ida e volta no bondinho, mas os moradores dos bairros Horto e Salgadinho terão gratuidade de duas passagens por dia, mediante um pré-cadastro.

"Estamos fazendo um cadastro desde a semana passada em duas escolas na comunidade do Horto, no Salesianos, na Colina do Horto; no Cras do Horto; e nas duas estações do teleférico. Existe uma ficha de cadastro que, trazendo comprovante de residência, documento com foto e ficha-resumo, a gente realiza o cadastro, e os moradores passam ter a gratuidade de ida e de volta", explicou, em entrevista à TV Verdes Mares, o gestor do complexo ambiental do Horto, Thiago Rodrigues.

Capacidade

O equipamento funciona de 9h às 17h, de quarta a domingo e tem capacidade de até 2.080 pessoas por hora. A saída do teleférico ocorre na Estação Romeiros (inferior) e Estação do Horto (superior), na colina onde fica localizada a estátua do Padre Cícero.

As cabines são climatizadas, com capacidade de até oito passageiros sentados, e o percurso é de dois quilômetros com elevação de 200 metros, em um trajeto feito em pouco mais de sete minutos.

Confira abaixo informações para o cadastro de gratuidade:

Horto e Salgadinho: Cadastro dos Moradores

Horários: 9h às 17h

Locais:

Teleférico Horto

CRAS-Horto

Salesianos do Horto do Padre Cícero

EMEI Dayse Sampaio

EMEF Sebastião Teixeira Lima

Documentação necessária:

Documento oficial de identificação com foto

Comprovante de residência (se não for em nome de quem está sendo cadastrado, levar comprovante de parentesco em primeiro grau).

