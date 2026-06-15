14º Seminário de Gestores Públicos discute gestão pública no segundo dia em Fortaleza

O Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 inicia a sua 14ª edição nesta segunda, 15 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e segue até amanhã, 16 de junho, com entrada gratuita mediante inscrição . Com temáticas voltada aos atuais gargalos do setor, a programação do segundo dia reúne nomes como Philippe Magalhães, Soraia Victor, Alexandre Cialdini, entre outros.

Promovido pelo Diário do Nordeste e pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), com realização da Prática Eventos, o evento contempla gestores e outros profissionais da administração pública.

Para Juraci Muniz Junior, coordenador técnico, o maior impacto do evento está na sua capacidade de transformação. “Muitas das iniciativas, projetos e metodologias apresentados no Seminário acabaram sendo incorporados às rotinas administrativas de diversas prefeituras, fortalecendo áreas como planejamento, governança, transparência, inovação, controle, comunicação pública e prestação de serviços à população”, destaca.

Segundo dia aborda desafios da gestão pública

Entre os principais assuntos em destaque na programação do segundo dia de evento estão: governança pública, planejamento estratégico, integridade e segurança nas contratações, inovação, transformação digital, participação cidadã, entre outros. Serão abordados ainda temas relacionados à eficiência administrativa, modernização da gestão municipal, cooperação interfederativa, desenvolvimento sustentável e fortalecimento da capacidade institucional dos municípios.

Alexandre Cialdini, secretário do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, destaca que as políticas públicas de interesses comuns são interfederativas. “Diante de um crescimento de gastos e investimentos intangíveis, quanto melhor agregarmos esforços entre os entes no processo de governança multinível, melhor chegaremos aos resultados para todos”.

Segundo Philippe Magalhães, Procurador Federal, a finalidade da palestra será refletir sobre a gestão de riscos nos processos de contratação pública. “Buscaremos trazer a ideia de que o controle é necessário, mas não pode resultar no temor do gestor público em inovar, nem afastar os bons gestores da administração pública, que precisa de responsabilidade, mas também de coragem para implementar as políticas públicas necessárias à população”.

Juraci Muniz ainda reforça o caráter estratégico do Seminário. “O objetivo é proporcionar aos participantes uma visão abrangente dos desafios e oportunidades da gestão contemporânea, oferecendo conhecimento e experiências capazes de gerar resultados concretos para as administrações municipais e para a população”, finaliza.

Serviço

14ª edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026

Data: 15 e 16 de junho

Horário: a partir das 8h

Local: Pavilhão Oeste do Centro de Eventos do Ceará

Inscrições e programação completa: https://gestorespublicos.com.br/ | @seminariodegestorespublicos