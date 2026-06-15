Juazeiro do Norte decreta luto oficial após grave acidente com ônibus de time de basquete em Tauá
Informações preliminares do caso apontam que ao menos sete pessoas faleceram durante a ocorrência.
A Prefeitura de Juazeiro do Norte decretou luto oficial de três dias após um acidente grave envolvendo um ônibus que levava atletas e outros integrantes da Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte (Adeju) ao município. Informações do Corpo de Bombeiros apontam que ao menos sete pessoas morreram no capotamento do veículo.
O caso foi registrado na rodovia CE-187, nas proximidades do distrito de Santa Teresa, no município de Tauá, no Sertão dos Inhamuns.
As vítimas do acidente eram jovens, alunos e ex-alunos de duas escolas de Juazeiro do Norte, a EEMTI Presidente Geisel e a EEM Governador Adauto Bezerra, assim como do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) do município. Veja o nome das vítimas:
- Marcos Miguel
- Henrique Ferreira Bezerra
- João Paulo Sampaio
- Luiz José de Morais
- Cauã Rodrigues Fratta
- Jonatas Samuel do Santos
- Matheus Henrique Ferreira
O que aconteceu
Segundo a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), a delegação retornava da Copa Sobral 2026 quando ocorreu o acidente.
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"Neste momento de dor e consternação, a gestão municipal se solidariza com os familiares, amigos, atletas, integrantes da comissão técnica e toda a comunidade juazeirense afetada pelo ocorrido. A Prefeitura reforça seu compromisso de prestar todo o apoio necessário às famílias das vítimas e aos envolvidos", afirmou o município de Juazeiro do Norte em nota.
Atendimento emergencial para acolhimento
Junto ao decreto de luto oficial de três dias, a prefeitura ainda disponibilizou, por meio da Secretaria de Saúde municipal, estrutura de acolhimento e assistência emergencial para apoio às vítimas e familiares envolvidos no acidente.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte, um ponto de apoio foi instalado no Ginásio Poliesportivo, no bairro Triângulo, oferecendo atendimento psicológico, assistência social e suporte emergencial aos envolvidos.
Duas ambulâncias do município também foram colocadas à disposição, além de um veículo para transporte de familiares, caso seja necessário algum deslocamento até Tau.
O serviço, pontuou a secretaria, pode ser utilizado inclusive por familiares que não possuam condições de realizar a viagem por meios próprios.