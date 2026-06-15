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'Profunda tristeza', diz Elmano de Freitas sobre acidente que deixou sete jovens mortos em Tauá

Governador do Ceará disse que acompanhou de perto o caso.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Governador Elmano de Freitas.
Legenda: Elmano de Freitas participou do Seminário dos Prefeitos 2026.
Foto: Fabiane de Paula.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou o acidente envolvendo o ônibus com atletas de basquete na CE-187, em Tauá, e que resultou na morte de sete jovens

Em publicação nas redes sociais, Elmano pontuou a "profunda tristeza" ao receber a notícia, também reforçando a ação rápida das equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar no "resgate e transporte dos feridos".

Seminário dos prefeitos

Ao chegar no Centro de Eventos do Ceará, onde Elmano participa do Seminário de Prefeitos 2026, nesta segunda-feira (15), o governador voltou a comentar o assunto, se solidarizando com as famílias das vítimas. 

"Cheguei agora porque estava acompanhando de perto com a Secretaria de Saúde, com a nossa Pefoce, falei com o prefeito de Juazeiro, falei rapidamente com a prefeita de Tauá, mas acompanhando de perto e [gostaria de] pedir muito a Deus que possa consolar essas famílias", disse em entrevista à imprensa. 

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O que aconteceu

O acidente envolvendo o ônibus com o time de basquete escolar mobilizou equipes de resgate na madrugada desta segunda-feira (15), na rodovia CE-187, nas proximidades do distrito de Santa Teresa, no município de Tauá, no Sertão dos Inhamuns. O veículo estava em Sobral e seguia com destino para Juazeiro do Norte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 3h24, após o acionamento das equipes para atender a um capotamento de ônibus com dezenas de ocupantes. As primeiras informações apontavam para a existência de múltiplas vítimas feridas e pessoas presas às ferragens.

Logo após o chamado, equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local e iniciaram as operações de busca, resgate e atendimento às vítimas, em conjunto com outros órgãos de emergência.

Conforme informações da Prefeitura de Tauá, das 41 pessoas envolvidas no acidente de ônibus, sete morreram no local, 21 deram entrada no Hospital e 10 deram entrada na Upa. 26 pessoas foram liberadas até as 10h. Cinco seguem em observação e um passageiro será transferido para o Hospital de Juazeiro do Norte. 

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social explicou que todos os feridos foram encaminhados a unidades de saúde da região. O condutor do veículo, um entre os que receberam atendimento, chegou a se evadir do hospital, mas, posteriormente, se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Tauá, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

As vítimas do acidente eram jovens, alunos e ex-alunos de duas escolas de Juazeiro do Norte, a EEMTI Presidente Geisel e a EEM Governador Adauto Bezerra, assim como do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) do município.

Quem foram as vítimas que morreram no acidente de ônibus em Tauá? 

As vítimas do acidente eram jovens, alunos e ex-alunos de duas escolas de Juazeiro do Norte, a EEMTI Presidente Geisel e a EEM Governador Adauto Bezerra, assim como do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) do município. Veja o nome dos jovens que morreram:

  • Marcos Miguel 
  • Henrique Ferreira Bezerra 
  • João Paulo Sampaio 
  • Luiz José de Morais
  • Cauã Rodrigues Fratta 
  • Jonatas Samuel do Santos 
  • Matheus Henrique Ferreira

Seduc diz prestar apoio às vítimas

Em nota na manhã desta segunda, a Seduc manifestou profundo pesar pelo acidente envolvendo o ônibus que transportava uma equipe de basquete formada por estudantes de Juazeiro do Norte.

A Seduc se solidariza com as vítimas, seus familiares, amigos e toda a comunidade escolar neste momento de dor e consternação.
Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc)

Por meio das Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Credes) 15, de Tauá, e 19, de Juazeiro do Norte, a Secretaria acompanha a situação e presta apoio às vítimas e aos seus familiares, em articulação com os órgãos competentes.

O órgão informou ainda seguirá acompanhando o caso e colaborando com as autoridades responsáveis, adotando as medidas necessárias para assegurar o atendimento às pessoas envolvidas.

 

 

 

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