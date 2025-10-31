Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ao lado do governador do Ceará Elmano de Freitas, em um encontro nesta terça-feira (28).

PontoPoder

Lewandoski diz que Elmano tem visitado Ministério da Justiça de 'forma rotineira'

Nesta terça, governador conversou com ministro sobre o combate à criminalidade no Ceará.

Marcos Moreira e Beatriz Rabelo 28 de Outubro de 2025
Foto mostra Elmano de Freitas, Camilo Santana, Jade Romero e Cid Gomes durante ato de campanha

PontoPoder

Após filiação de Ciro ao PSDB, base governista reage com publicações em apoio a Elmano, Cid e Camilo

Grupo utilizou ‘tbt’ nas redes sociais para resgatar fotos ao lado dos líderes cearenses.

Marcos Moreira 25 de Outubro de 2025
Foto mostra deputados Stuart Castro, Sérgio Aguiar e Tin Gomes durante reunião Comissão de Orçamento.

PontoPoder

Orçamento de 2026 do Governo Elmano terá Tin Gomes como relator e receberá demandas do Interior

PLOA começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará na semana passada.

Marcos Moreira 24 de Outubro de 2025
Mesa diretora da Alece durante a sessão desta quarta-feira (22)

PontoPoder

Com oposição na filiação de Ciro, Alece aprova PL do Governo com urgência em sessão com cerca de 2h

Alguns deputados aliados de Ciro chegaram a registrar presença, antes de participarem do evento do PSDB

Marcos Moreira 22 de Outubro de 2025
Homem de terno azul, camisa branca e gravata azul escura fala ao microfone em um plenário. Ele segura um papel com anotações impressas. Ao fundo, há parte de um brasão nas cores verde, azul e amarelo e letras em relevo na parede de madeira.

PontoPoder

Após fala de André Fernandes, Apóstolo Luiz Henrique rebate: ‘Igreja tem arrancado muitos do crime'

O deputado estadual reforçou o seu posicionamento “em defesa da vida” e da ressocialização

Ingrid Campos e Igor Cavalcante 20 de Outubro de 2025
O ministro Camilo Santana discursa para convidados em evento no Ceará sobre novas obras do PAC.

Ceará

Fortaleza e outras 20 cidades do CE terão 30 novas creches com recursos do PAC

Os equipamentos serão construídos com verba do Novo PAC e devem beneficiar 8,4 mil estudantes

Luana Severo e Clarice Nascimento 16 de Outubro de 2025
Imagem mostra um grupo de 13 pessoas posando em frente ao prédio do Cartório da 54ª Zona Eleitoral, do TRE-CE. O grupo é composto por homens e mulheres, a maioria vestida com uniformes militares ou policiais, e alguns com trajes formais. O prédio tem fachada clara, com o número 969 visível à direita e o logotipo do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará acima da entrada. O céu está ensolarado.

PontoPoder

Lula autoriza presença das Forças Armadas em eleição suplementar de Santa Quitéria (CE)

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira (16)

Ingrid Campos 16 de Outubro de 2025
Estudantes da rede pública cearense posam para foto em parque estadual. O estudante do meio da foto segura um capacete branco de motociclista.

Automóvel

Universitários e alunos de cursos técnicos públicos do CE podem solicitar a CNH Popular

A novidade é válida apenas para as categorias A e B e para jovens inscritos no CadÚnico

Redação 15 de Outubro de 2025
Foto mostra Mesa Diretoria da Assembleia Legislativa durante sessão no Plenário 13 de Maio

PontoPoder

Deputados tentam aprovar Refis para dívidas de prefeitos com TCE no Ceará, mas emenda é retirada

Medida deve retornar à Casa por meio de iniciativa do próprio Tribunal de Contas

Marcos Moreira 14 de Outubro de 2025
Foto mostra Plenário 13 de Maio durante votação na Assembleia Legislativa do Ceará

PontoPoder

Alece aprova Refis que dá desconto em dívidas de IPVA, Detran e ICMS no Ceará; veja regras

Programa engloba débitos gerados até 31 de dezembro de 2024

Marcos Moreira 14 de Outubro de 2025
1 2 3