Nesta terça, governador conversou com ministro sobre o combate à criminalidade no Ceará.
Grupo utilizou ‘tbt’ nas redes sociais para resgatar fotos ao lado dos líderes cearenses.
PLOA começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará na semana passada.
Alguns deputados aliados de Ciro chegaram a registrar presença, antes de participarem do evento do PSDB
O deputado estadual reforçou o seu posicionamento “em defesa da vida” e da ressocialização
Os equipamentos serão construídos com verba do Novo PAC e devem beneficiar 8,4 mil estudantes
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira (16)
A novidade é válida apenas para as categorias A e B e para jovens inscritos no CadÚnico
Medida deve retornar à Casa por meio de iniciativa do próprio Tribunal de Contas
Programa engloba débitos gerados até 31 de dezembro de 2024