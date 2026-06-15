Quem eram os 7 mortos em acidente com ônibus de time de basquete em estrada do CE

Pelo menos sete pessoas morreram no acidente de ônibus registrado na madrugada desta segunda-feira (15) na rodovia CE-187, em Tauá, localizado no Sertão dos Inhamuns, interior do Ceará. O veículo transportava um time de basquete de volta à Juazeiro do Norte, município da Região do Cariri, após participação em um torneio esportivo em Sobral.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), as vítimas são:

Marcos Miguel;

Henrique Ferreira Bezerra;

João Paulo Sampaio;

Luiz José de Morais;

Cauã Rodrigues Fratta;

Jonatas Samuel do Santos;

Matheus Henrique Ferreira.

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Parte dos mortos era alunos e ex-alunos da rede estadual

Entre os mortos, foram confirmados três estudantes da rede estadual de Juazeiro do Norte, sendo um discente da EEMTI Presidente Geisel e dois alunos da EEM Governador Adauto Bezerra. Segundo a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), também foram identificados entre as vítimas dois ex-alunos da EEMTI Presidente Geisel.

A Pasta verificou ainda que, dos 28 integrantes do veículo, 21 são estudantes atualmente matriculados e sete são ex-alunos da rede pública. Os jovens frequentavam as seguintes escolas localizadas em Juazeiro do Norte:

EEMTI Presidente Geisel

EEM Governador Adauto Bezerra

EEMTI Amália Xavier

EEMTI Dona Maria Amélia Bezerra

2º Colégio da Polícia Militar

EEEP Professor Moreira de Sousa

EEMTI Tiradentes.

Acidente com ônibus ocorreu na madrugada

O veículo saiu de Sobral, na Região Norte, e seguia com destino a Juazeiro do Norte, no Cariri. A ocorrência foi registrada por volta das 3h24, conforme o Corpo de Bombeiros, após o acionamento das equipes para atender a um capotamento de ônibus com dezenas de ocupantes.

O veículo transportava integrantes de uma delegação esportiva, além de outros passageiros, totalizando mais de 40 ocupantes.

Segundo as primeiras informações, o acidente envolveu múltiplas vítimas feridas e pessoas presas às ferragens. Logo após o chamado, equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para a via e iniciaram as operações de busca, resgate e atendimento às vítimas, em conjunto com outros órgãos de emergência.

Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Motorista se apresentou à delegacia

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o condutor do veículo se evadiu do hospital e, posteriormente, se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Tauá, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

A unidade policial investiga o caso e realiza diligências. No momento, a ocorrência segue em andamento e atualizações sobre o caso serão repassadas no decorrer do dia. Houve a confirmação de vítimas fatais.