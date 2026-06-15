Motorista fugiu após acidente com ônibus de time de basquete deixar sete mortos em Tauá

O motorista do ônibus que capotou e deixou sete mortos no município de Tauá, na madrugada desta segunda-feira (15), recebeu atendimento médico ainda no local do acidente e foi encaminhado a uma unidade de saúde da região, mas fugiu do local. A informação foi confirmada em nota da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre o caso.

Segundo a pasta, o homem, que ainda não teve a identidade divulgada, esteve entre os atendidos por equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar que foram encaminhadas à ocorrência, registrada na rodovia CE-187, nas proximidades do distrito de Santa Teresa, em Tauá, no Sertão dos Inhamuns.

Ele foi levado a uma unidade de saúde, mas se evadiu ainda durante o atendimento. Posteriormente, apontou o órgão, ele se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Tauá, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

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"A Delegacia de Polícia Civil de Tauá investiga o caso e realiza diligências. No momento, a ocorrência segue em andamento e atualizações sobre o caso serão repassadas no decorrer do dia", declarou a SSPDS, finalizando a nota oficial do caso.

Motorista teria falado sobre dormir ao volante

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Segundo um bombeiro que esteve no local, o motorista do veículo concedeu duas versões sobre o que teria ocorrido momentos antes do tombamento.

"Ele disse que cochilou, dormiu. Depois disse que tinha uns buracos na pista, mas a gente olhou e não tinha nenhum buraco não", afirmou um subtenente em um dos vídeos gravados no local do acidente.

Conforme informações da Prefeitura de Tauá, das 41 pessoas envolvidas no acidente de ônibus, 7 morreram no local, 21 deram entrada no Hospital e 10 deram entrada na UPA. 26 pessoas foram liberadas até as 10h. 5 seguem em observação e um passageiro será transferido para o Hospital de Juazeiro do Norte, conforme informações repassadas na manhã desta segunda-feira (15).

Quem foram as vítimas que morreram no acidente de ônibus em Tauá?

As vítimas do acidente eram jovens, alunos e ex-alunos de duas escolas de Juazeiro do Norte, a EEMTI Presidente Geisel e a EEM Governador Adauto Bezerra, assim como do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) do município. Veja o nome dos jovens que morreram:

Marcos Miguel

Henrique Ferreira Bezerra

João Paulo Sampaio

Luiz José de Morais

Cauã Rodrigues Fratta

Jonatas Samuel do Santos

Matheus Henrique Ferreira

Governador manifesta solidariedade

Nas redes sociais, o governador do estado, Elmano de Freitas, lamentou o falecimento dos passageiros do ônibus e pontuou "profunda tristeza" com a notícia do grave acidente.

A publicação também reforçou a importância da ação rápida das equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar no "resgate e transporte dos feridos".

"Manifesto toda minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de imensa dor", completou ele na publicação.